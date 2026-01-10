주말 ‘폭설·한파’ 온다…최대 20㎝ 눈 내린다 [오늘날씨]

토요일인 10일은 전국 대부분 지역에 강풍을 동반한 많은 눈이 내리겠다.

제주도 산지에는 최대 20㎝ 이상의 ‘눈 폭탄’이 예상되는 만큼 일부 지역에는 대설특보가 내려지기도 하겠다. 뉴시스 자료사진

기상청은 "이날 경기동부와 강원내륙·산지, 충북북부, 전북을 중심으로 많은 눈이 내리겠다"고 전날 예보했다.

새벽부터 중부지방에, 오전부터 남부지방에, 오후부터 제주도에 비 또는 눈이 확대되어 내리겠고, 중부지방(충남 제외)은 밤에 대부분 그치겠다.

11일까지 예상 적설량은 △경기 동부 3~8㎝ △서해5도 2~7㎝ △경기 서부 1~5㎝ △서울·인천 1~3㎝ △강원 내륙·산지 3~10㎝(많은 곳 강원 북부 내륙, 강원 산지 15㎝ 이상) △충남 남부 서해안 5~10㎝ △충북 북부 2~7㎝ △대전, 세종, 충남(남부서해안 제외), 충북 중·남부 1~5㎝ △광주, 전남(동부 남해안 제외), 전북 5~15㎝(많은 곳 전북서해안·남부내륙, 전남 서해안 20㎝ 이상) △전남 동부 남해안 2~7㎝ △울릉도, 독도 5~10㎝ △경남 서부 내륙 3~8㎝ △경북 북부내륙·북동산지 1~5㎝ △대구, 경북 중부내륙·북부동해안 1㎝ 안팎 △제주도 산지 5~15㎝(많은 곳 20㎝ 이상) △제주도 중산간 2~7㎝ △제주도 해안 1~3㎝이다.

11일까지 예상 강수량은 △서해 5도 5~15㎜ △서울, 인천, 경기(북동부 제외), 경기 북동부 5~10㎜ △강원 내륙·산지 5~20㎜ △강원 동해안 5㎜ 미만 △대전, 세종, 충남, 충북 5~10㎜ △광주, 전남(동부 남해안 제외), 전북 5~15㎜ △전남 동부 남해안 5㎜ 미만 △울릉도, 독도 5~20㎜ △경남 서부 내륙 5㎜ 안팎 △경북 남서 내륙, 경북 북부내륙·북동산지 5㎜ 미만 △대구, 경북 중부 내륙, 경북 동해안, 경남 중부 내륙 1㎜ 안팎 △제주도 5~20㎜다.

비 또는 눈이 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다.

눈이 쌓여 있거나 비 또는 눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 짧고 도로가 미끄러운 곳이 있겠고, 기온이 낮아 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 있겠으니 교통안전과 보행자 안전에 각별히 유의해야겠다.

새벽부터 전국 대부분 지역에 차차 바람이 순간풍속 시속 70㎞ 이상(산지 시속 90㎞ 이상)으로 매우 강하게 불면서 강풍특보를 발표할 가능성이 있겠다.

전 해상에 차차 바람이 시속 35~60㎞로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~4.0m(먼바다 중심 최대 5.0m 이상)로 매우 높게 일면서 풍랑특보를 발표할 가능성이 있겠다.

기온은 평년(최저 -12~0도, 최고 0~8도)보다 높겠다.

아침 최저기온은 -2~8도, 낮 최고기온은 2~12도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 2도, 인천 2도, 수원 2도, 춘천 0도, 강릉 5도, 청주 3도, 대전 3도, 전주 3도, 광주 3도, 대구 2도, 부산 8도, 제주 9도다.

낮 최고기온은 서울 3도, 인천 3도, 수원 3도, 춘천 4도, 강릉 7도, 청주 6도, 대전 7도, 전주 6도, 광주 9도, 대구 10도, 부산 12도, 제주 13도다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '보통' 수준을 보이겠다.

