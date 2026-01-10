우리금융, 소비자보호부문 신설…10개 자회사 대표 유임

우리금융지주는 소비자보호부문을 신설하고, 금융소비자보호 총괄책임자(CCO)를 신규 선임했다고 9일 밝혔다. 임종룡 우리금융 회장 연임이 사실상 결정된 뒤 이뤄진 이번 조직개편과 인사는소비자보호와 조직안정에 중점을 뒀다.

신설된 지주 소비자보호부문은 은행, 증권, 보험 등 전 계열사 소비자보호 정책과 운영 현황을 총괄·관리하는 역할을 하게 된다. 아울러 지주 CCO는 ESG경영부 고원명 부장이 상무로 승진하면서 맡는다.

은행 등 자회사 CCO가 지주 CCO를 겸직하던 관례에서 벗어나 지주 단독 CCO를 선임함으로써 컨트롤타워를 구축했다는 게 회사 측 설명이다.

우리금융 관계자는 “지주 CCO를 중심으로 그룹 소비자보호 거버넌스 체계를 강화하고, 종합금융그룹 포트폴리오 완성에 따라 비은행 주력 자회사의 성장과 경쟁력제고에 힘쓸 계획”이라고 말했다.

우리금융은 이와 별도로 이날 자회사대표이사후보추천위원회(자추위)를 열어 11개 자회사 대표이사 후보를 추천했다. 11개 자회사 중 우리FIS 대표만 고용수 전 우리은행 정보보호그룹 부행장으로 교체하고, 나머지 10개 자회사는 전략 연속성과 조직 안정성 등을 고려, 기존 대표를 1년 유임하기로 했다.

