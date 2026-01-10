민주당·전장연 ‘간담회’에… 서울시 “무책임한 선동 중단하라”

서울시장 출마를 준비 중인 더불어민주당 전·현직국회의원들이 전국장애인차별철폐연대(전장연)와 손잡고 오세훈 서울시장의 장애인 정책을 비판하자 서울시는 “무책임한 선동을 중단하라”며 비판했다.

이민경 서울시 대변인은 9일 성명서를 내고 “민주당 일부 의원들은 시의 장애인 정책에 관한 사실관계를 제대로 확인하지 않은 채, 오로지 정치적 이익을 위해 시의 노력을 왜곡하고 비하하는 발언을 쏟아내고 있다”며 “시의 장애인 정책 추진 노력을 지방선거에 이용하기 위해 폄훼하는 무책임한 선동을 즉각 중단하라”고 촉구했다.

더불어민주당 서울시장 후보군인 전현직 의원들이 9일 국회의원회관에서 박경석 전국장애인차별철폐연대 공동대표(앞줄 왼쪽 세번째) 등 활동가들과 간담회에 앞서 기념 촬영하고 있다. 뒷줄 왼쪽부터 장경태·박주민 의원, 홍익표 전 의원, 전현희·김영배·서영교 의원. 앞줄 왼쪽 두번째는 민주당 전국장애인위원장인 서미화 의원. 연합뉴스

이어 “시는 장애인 이동권 보장과 자립 지원을 위해 역대 어느 정부나 지자체보다 막대한 예산과 행정력을 집중해왔다”며 “이를 ‘권리 약탈’이나 ‘후퇴’로 규정하는 것은 시 행정을 정면으로 모독하는 처사”라고 비판했다.

이 대변인은 “오 시장은 취임 후 장애인과 비장애인이 어우러지는 서울을 만들기 위해 일관된 정책을 추진해왔다”며 “불법적인 지하철 시위로 수년간 고통받아온 수많은 시민의 일상을 보호하는 것은 시장의 당연한 책무”라고 밝혔다.

또 “전장연은 시민의 불편을 볼모로 잡고 오직 자신들의 요구만을 관철하려 하며, 일부 정치권은 이에 편승하여 갈등을 부추기고 있다”고 덧붙였다.

그러면서 “사실관계를 왜곡해 오히려 시민과 장애인을 갈라치기 하는 나쁜 정치를 즉각 멈추길 바란다”고 덧붙였다.

앞서 이날 오전 국회에서는 민주당 김영배 의원의 주재로 ‘전장연과의 대화’ 간담회가 열렸다. 이 간담회에는 박주민·박홍근·서미화·서영교·장경태·전현희 의원 등이 참석했다. 이들 중 일부는 서울시장 선거 출마를 선언한 상태다. 이들은 “장애인이 지상에서 승강장까지 타인의 도움 없이 이동할 수 있는 “1역사 1동선’을 완비하지 못했다”, “오 시장이 지하철역 승강기 설치를 완료했다고 발표했지만, 한국철도공사(코레일) 관할 역사는 빠뜨렸다”, “오 시장이 지하철 탑승 시위를 이유로 장애인 관련 일자리 400개를 없앴다”, “서울시가 장애인 콜택시 운영을 방치하고 있다”는 등의 주장을 펼쳤다.

시는 이들의 주장을 조목조목 반박했다. 우선 ‘1역사 1동선’을 완비하지 못했다는 지적에 대해 “전형적인 ‘꼬투리 잡기’식 비판에 불과하다”고 반박했다. 이 대변인은 “서울교통공사 등이 관리하는 지하철 전체 338개 모든 역사에 18년간 1751억원의 예산을 들여 작년 12월 1역사 1동선을 확보했고, 한국철도공사(코레일) 소관 역사는 시의 권한이 미치지 않는다”고 설명했다. 그러면서 “1역사 1동선이 완료되자 전장연과 민주당 의원들이 ‘과거 사과가 없다’는 이유로 폄훼하는 것은 정치적 목적에 의한 것”이라고 비판했다.

장애인 일자리 축소 의혹에 대해선 “행정 체계를 무시한 선동적 표현”이라며 “1년 단위 보조금 계약 기간이 끝나 사업이 종료됐을 뿐 해고가 아니다”고 설명했다.

또 “‘권리중심일자리’는 전장연 시위 참가 비용 지급에 활용돼 시민들의 부정적 인식을 확산시키고 본래 취지를 퇴색시킨다는 지적이 많았다”며 “민주당은 전장연에 대한 시위 참가비 지원을 서울시가 지속해야 한다는 것인가”라고 되물었다.

‘장애인 콜택시 방치’ 주장과 관련해선 “시는 교통약자법상 법정 대수(537대)의 152%에 달하는 총 818대의 장애인 콜택시를 운영하고 있으며, 이는 전국 최고 수준의 보급률”이라고 반박했다.

이 대변인은 “시는 앞으로도 정치적 공세에 흔들리지 않고, 오직 서울 시민과 장애인 당사자의 행복권을 위해 묵묵히 제 할 일을 다 할 것”이라고 강조했다.

