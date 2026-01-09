“李대통령, 광주·전남 통합 호남 대부흥 계기… 전폭 지원 약속”

이재명 대통령이 광주·전남 행정통합에 대해 “호남 발전의 새로운 전기가 될 것”이라며 정부 차원의 파격적이고 전폭적인 지원 의지를 천명했다.

특히 통합 이후에도 기초자치단체와 기존 청사를 유지하는 구체적인 행정 체계 가이드라인을 제시하며 통합 논의에 강력한 ‘드라이브’를 걸었다.

이재명 대통령이 9일 청와대에서 열린 경제성장전략 국민보고회에서 참석자 발언을 듣고 있다. 연합뉴스

9일 광주시와 전남도에 따르면 이 대통령은 이날 청와대에서 광주·전남 시도지사와 더불어민주당 지역 국회의원들을 초청해 오찬 간담회를 열고 행정통합 방안을 논의했다. 이 자리에서 이 대통령은 “재정, 공공기관 이전, 산업, 특례 등 모든 분야에서 적극적으로 지원할 테니 이번 기회에 통합이 꼭 성사되기를 바란다”고 밝혔다.

이 대통령은 통합 이후 우려되는 행정 공백이나 지역 소외를 차단하기 위한 원칙을 분명히 했다. 이 대통령은 “시·도 청사는 그대로 존치하되, 1·2청사 같은 단순 구분보다는 지역 특성과 상징성을 살린 명칭을 부여하는 것이 좋겠다”고 제안했다. 또 27개 시·군·구 등 기초자치단체 역시 그대로 유지한다는 원칙을 확인했다.

지역 최대 현안인 국립의과대학 설립과 군·민간공항 이전 문제에 대해서도 전향적인 입장을 내놨다. 이 대통령은 “통합으로 인해 어느 지역도 손해를 보는 일은 없게 하겠다”며 “의대 설립 문제도 통합으로 인해 불이익이 없도록 하겠으며, 공항 이전 문제는 통합 지방정부가 그대로 승계해 추진하면 될 것”이라고 말해 지자체 간 갈등 해결의 실마리를 제공했다.

통합 방식과 관련해 이 대통령은 “주민 의견 수렴 절차는 반드시 필요하지만, 주민투표는 시간이 많이 걸릴 수 있다”고 언급해, 보다 효율적이고 신속한 추진 방식에 무게를 실었다. 특히 “정부 부처들이 난색을 표하더라도 통합에는 획기적인 인센티브가 필요하다”며 부처 간 칸막이를 넘어선 강력한 지원 의지를 보였다.

강기정 광주시장은 “대통령이 생각한 의지가 당초 예상보다 10배는 더 강하다는 것을 확인했다”고 전했으며, 김영록 전남지사는 “대승적 결단을 통한 신속한 추진을 당부받았다”고 밝혔다.

이번 대통령의 전폭적인 지지에 따라 오는 6월 지방선거 전 통합 지방정부 출범을 목표로 하는 광주·전남의 행정통합은 더욱 탄력을 받을 전망이다.

