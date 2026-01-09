[포토] 테일러메이드 Qi4D 드라이버 출시

9일 서울 광진구 광장동 워커힐에서 테일러메이드 Qi4D 드라이버 출시 기념 쇼케이스에 참석한 다니엘 헤니가 신제품을 소개하고 있다. 테일러메이드는 골프의 기준을 높여온 브랜드 역사상 가장 빠르고 피팅에 최적화된 신제품 드라이버라고 밝혔다. /사진= 테일러메이드 제공 테일러메이드 브랜드 앰배서더인 쏘뻐디, 다니엘헤니, 배우 이상우(왼쪽부터)가 9일 서울 광진구 광장동 워커힐에서 열린 테일러메이드 Qi4D 드라이버 출시 기념 쇼케이스에 참석해 제품을 소개하고 있다. /사진= 테일러메이드 제공 9일 서울 광진구 광장동 워커힐에서 열린 테일러메이드 신제품 드라이버 출시 론칭쇼에서 프로골퍼 이동은 선수가 Qi4D 드라버를 시연하고 있다. 테일러메이드 관계자는 몰입형 디지털 전시 환경을 통해 신제품의 주요 요소인 헤드, 페이스, 샤프트, 피팅을 강조하기 위해 시각적으로 구현했다고 밝히며 ‘나에게 맞는 세팅’으로 최대 스피드를 끌어낼 수 있는 점이 특징이라고 밝혔다. /사진= 테일러메이드 제공 9일 서울 광진구 광장동 워커힐 호텔에서 열린 테일러메이드 신제품 드라이버 Qi4D 공개 행사에 참석한 프로골퍼 방신실, 유해란, 김수지, 다니엘헤니, 쏘뻐디, 배우 이상우, 프로골퍼 윤이나, 이동은이 함께 포즈를 취하고 있다. /사진= 테일러메이드 제공 이재문기자 기자페이지 바로가기 Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지