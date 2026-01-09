임우일 "개그맨 된 이유는 전 여친 때문"…짠내나는 첫사랑 썰에 숙연

채널S 예능 '니돈내산 독박투어4'

코미디언 임우일이 자신의 슬픈 연애사를 고백해 선배 개그맨들로부터 안타까움을 산다.

10일 방송되는 채널S 예능 프로그램 '니돈내산 독박투어4'에서는 말레이시아로 떠난 '독박즈'(김대희, 김준호, 장동민, 유세윤, 홍인규)가 쿠알라룸푸르의 야시장 '잘란 알로'에서 임우일과 함께 현지 음식 탐색에 나선다.

이날 '독박즈'와 임우일은 해산물 요리와 맥주를 시키며 '먹텐'을 끌어올리고, 김대희는 역대급 '짠내력'을 자랑하는 임우일에 "너 돈 그렇게 아껴서 집은 샀어?"라고 묻는다.

이에 임우일은 "이제 막 벌기 시작한 터라 열심히 저축하고 있다"고 답하고, 김준호는 "너무 돈을 아끼면 여자들이 싫어한다"고 조언한다. 그러자 임우일은 "절 가볍게 만나는 여자들은 (절약하는 습관을) 싫어할 수 있지만, 결혼까지 생각하는 여자들은 오히려 좋아하더라"고 자신감을 내비친다.

'독박즈'는 뜻밖이라는듯 "그런 여자가 있었어?"라고 궁금증을 표하고, 유세윤은 "있었을 걸? 우일이한테 눈물 없이 들을 수 없는 사랑 이야기가 있다"고 대신 대답해 궁금증을 높였다.

임우일은 "제가 개그맨이 된 이유는 전 여자친구 덕분"이라며 "전 여자친구가 나중에 결혼한다는 소식을 들었는데, 공교롭게도 그날 제가 (전 여자친구의) 결혼식장 근처에서 다른 결혼식 사회를 봤다. 기분이 묘했다"며 당시를 회상한다.

그러면서 "그날 (전 여자친구에게) 못해준 게 생각나서 술 마시고 노래방에서 슬픈 노래를 불렀다"고 고백해 숙연한 분위기가 조성됐다.

임우일의 개그맨 선배들 '독박즈'와 대세 방송인 임우일의 '대환장' 케미는 오는 10일 오후 9시 채널S '니돈내산 독박투어4'에서 확인할 수 있다.

