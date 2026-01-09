스마트폰을 멀리해야 하는 이유…왜?

게티이미지뱅크

과도한 스마트폰 의존이 수면과 정신건강에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 연구 결과가 9일 나왔다.

연구 결과에 따르면 과도한 스마트폰 사용은 불면증을 유발하고 우울증 위험이 무려 2.8배에 달하는 것으로 나타났다.

전문가는 “스마트폰 사용 패턴과 같은 디지털 행동 정보를 고려해야 한다”고 조언했다.

이날 고려대학교 안암병원 정신건강의학과 조철현 교수 연구팀은 불면증 증상을 호소하는 성인 246명을 대상으로 스마트폰 과다 사용 위험도와 수면·정신건강 지표 간의 연관성을 분석해 이러한 사실을 확인했다고 밝혔다.

연구팀은 스마트폰 과다 사용 선별 설문(SOS-Q)을 통해 참가자를 고위험군 141명과 저위험군 105명으로 구분했다.

이후 스마트폰 애플리케이션(앱)을 통해 수집한 이들의 일상 속 수면, 활동, 심박수 등 생체 데이터를 분석해 스마트폰 과다 사용과의 연관성을 살폈다.

그 결과 스마트폰 과다 사용 고위험군은 저위험군에 비해 중등도 이상 불면증일 가능성이 약 2.6배 높았고, 수면의 질 저하 가능성도 약 2.4배 컸다.

정신건강 지표에서도 스마트폰 과다 사용 고위험군은 우울 위험이 약 2.8배 컸고, 불안 증상 위험도 저위험군에 비해 약 1.6배 높았다.

연구를 진행한 조철현 교수는 “이번 연구를 통해 스마트폰 과다 사용 고위험군과 저위험군의 일상 속 수면·생체리듬·정신건강 차이를 확인할 수 있었다”고 말했다.

이번 연구는 국제학술지 '행위중독저널'(Journal of Behavioral Addictions) 최근호에 실렸다.

한편 스마트폰의 강한 자극에 익숙해진 뇌는 현실의 느린 자극에 무감각해지는 변화를 겪는 것으로 전해진다.

특히 심리적 불안감을 증폭시키고 사회적 고립감을 유발할 수 있다.

대표적으로 소셜미디어(SNS) 사용이 그렇다. SNS를 통한 타인과의 비교를 통해 타인의 인정에 집착하거나 타인과 자신의 상황을 비교하면서 자존감이 낮아지고 우울감을 느끼게 된다고 전해졌다.

