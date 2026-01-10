전주 중화산동에 시니어친화 복합문화센터 조성

전북 전주시 완산구 중화산동에 주민 이용 시설과 국민체육센터 기능을 갖춘 시니어 친화형 복합문화센터가 조성된다. 주민들과 고령층이 함께 쓰는 생활 거점으로 구축한다.

전북 전주시 완산구 중화산동 시니어 친화형 복합문화센터 건립 예정지 위치도. 전주시 제공

전주시는 문화체육관광부가 주관한 ‘국민체육센터 건립 지원사업’ 공모에서 ‘중화산동 시니어 친화형 국민체육센터(복합문화시설) 조성 사업’이 최종 선정돼 국비 40억원을 확보했다고 10일 밝혔다.

이번 공모는 생활체육 기반 시설 확충을 위해 전국 지방자치단체를 대상으로 추진됐으며, 전주시는 선정으로 자체 재정 부담을 줄이고 사업 추진에 속도를 낼 수 있게 됐다.

중화산동 시니어 친화형 국민체육센터는 다목적체육관과 단체운동(GX)실 등 생활체육시설을 중심으로 각종 프로그램실과 주민 공동체 공간을 함께 갖춘 복합 문화시설로 건립될 예정이다. 고령층은 물론 전 세대가 함께 이용할 수 있는 열린 공간으로 조성돼 세대 간 소통과 지역 공동체 활성화에도 기여할 것으로 기대된다.

전주시 관계자는 “지역 특성과 시민 수요를 반영한 문화·체육 기반 시설을 지속적으로 확충해 모든 세대가 건강하고 행복한 생활 도시로 만들어 갈 것”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지