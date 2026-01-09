“이러다 20만전자 가겠네”…삼성전자 ‘역대급 실적’에 목표가 줄상향

KB증권은 9일 삼성전자에 대해 작년 4분기 영업이익이 20조원을 넘어선 가운데 올해 호실적이 지속될 것이라며 목표주가를 18만원에서 20만원으로 상향 조정하고 반도체 업종 내 최선호주로 제시했다.

사진=연합뉴스

김동원 리서치본부장은 “삼성전자의 작년 4분기 영업이익은 3분기 대비 65% 증가한 20조원으로, 반도체(DS) 성과급 반영을 고려한 수정 영업이익은 21조∼23조원으로 추정된다”며 “4분기 반도체(DS) 영업이익은 D램, 낸드 등 메모리 가격 상승으로 16조2000억원으로 예상된다”고 짚었다.

이어 “올해는 D램, 낸드 가격이 작년 대비 각각 87%, 57% 상승할 것으로 예상된다”며 “올해 메모리 영업이익은 작년보다 324% 급증한 133조원으로 직전 2018년 메모리 슈퍼 사이클 영업이익(43조원)을 3배 상회하는 사상 최대 실적이 예상된다”고 했다.

이에 따라 올해 연간 영업이익 추정치를 기존 123조4540억원에서 145조1470억원으로 17.6% 올려잡았다.

분기별로 봐도 올해 1분기 영업이익은 작년 대비 4배 증가한 27조원, 2분기는 34조원을 기록할 것이라고 예상했다.

김 센터장은 “삼성전자 주가는 올해 PER(주가수익비율) 7.6배, PBR(주가순자산비율) 1.8배로 D램 업체 대비 평균 47% 할인 거래되고 있어 글로벌 D램에서 가장 매력적인 선택지로 판단된다”고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지