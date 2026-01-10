비엣젯항공, 한국 여행객 대상 항공권 20% 할인

베트남 최대 민간 항공사 비엣젯항공이 한국 여행객을 대상으로 최대 20% 할인 프로모션을 선보인다. 한국과 베트남을 잇는 12개 직항 노선을 대상으로 한다.

10일 비엣젯항공에 따르면 이번 프로모션은 11일 오전 1시(한국시간)까지 진행되며 비엣젯항공 공식 홈페이지 또는 모바일 앱을 통해 베트남 직항 12개 노선의 디럭스 항공권을 예매하면 된다. 이 과정에서 프로모션 코드 ‘DELUXE20’을 입력하면 항공운임의 20% 할인을 받을 수 있다.

베트남 푸꾸옥의 해안 전경.

탑승 기간은 15일부터 3월 31일까지며 노선별로 적용 일정이 달라지며 일부 기간은 제외된다. 이번 프로모션을 통해 한국 여행객들은 서울·부산·대구에서 출발해 호치민, 하노이, 다낭, 나트랑, 푸꾸옥 등 베트남 주요 도시와 인기 여행지로 합리적인 가격에 여행을 떠날 수 있게 됐다. 디럭스 운임에는 20kg 위탁 수하물과 좌석 무료 지정, 항공권 변경 수수료 면제(운임 차액 발생 시 별도 적용) 등 실속 있는 혜택이 포함돼 여행 편의성을 높였다.

베트남은 매년 연초 한국 여행객들의 발길이 이어지는 대표적인 인기 여행지다. 하노이와 호치민의 문화유산과 도심의 매력부터 다낭·푸꾸옥·나트랑의 에메랄드빛 해변 휴양지까지, 문화와 미식, 자연을 두루 갖춘 새해 여행지로 주목받고 있다.

비엣젯항공은 최신형 기재와 세심한 승무원 서비스를 통해 승객들의 여행 만족도를 높이고 있다. 기내에서는 쌀국수와 반미, 연유 아이스커피 등 베트남 대표 메뉴를 비롯해 다양한 기내식과 글로벌 메뉴를 제공한다. 또한 일부 노선에서는 시즌별 테마 기내 프로그램을 선보여 고도 1만 미터 상공에서만 경험할 수 있는 이색적인 비행 경험을 제공한다.

비엣젯항공 관계자는 “새해를 맞아 비엣젯항공의 이번 프로모션을 활용하면 합리적인 가격에 실속 있는 여행을 즐길 수 있다”며 “새해 여행을 계획하는 분들에게 주목할 만한 선택지가 될 수 있다”고 말했다.

