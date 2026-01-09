'SM과 19년 동행' 태연, 신뢰 재확인 "재계약 체결"

2세대 대표 K-팝 걸그룹 '소녀시대' 리더 겸 솔로가수 태연이 자신을 발굴한 SM엔터테인먼트(이하 SM)와 '19년 동행' 이후에도 인연을 이어간다.

SM은 "태연은 19년간의 여정을 지원하고 동행해 온 SM과 재계약을 체결하며 깊은 신뢰를 다시 한번 확인했다"고 9일 밝혔다.

태연은 지난 2007년 소녀시대로 데뷔했다. 2015년부터는 솔로 활동을 병행하며 큰 인기를 누렸다. '아이(I)', '와이(Why)', '사계(Four Seasons)', '불티(Spark)', '아이앤비유(INVU)', '투엑스(To. X)' 등 다양한 히트곡을 냈다.

특히 그룹·솔로 모두 자격으로 '국내 콘서트업계 성지' 케이스포돔 무대에 오른 첫 여성 가수이기도 하다.

최근엔 솔로 데뷔 10주년을 맞아 첫 컴필레이션 앨범 '파노라마 : 더 베스트 오브 태연'을 내놨다.

SM은 "SM의 소중한 아티스트 태연과 오랜 시간 쌓아온 신뢰와 유대감을 기반으로 또 한 번 함께하게 돼 기쁘다. 앞으로도 태연이 글로벌한 아티스트로 더욱 빛날 수 있도록 다방면으로 지원하겠다"고 약속했다.

<뉴시스>

