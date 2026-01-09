경찰, 강아지와 산책 중이던 여성 주변에 화살 쏜 2명 입건

청주 청원경찰서는 강아지와 산책 중이던 여성 주변으로 화살을 쏜 20대 남성 두 명을 특수폭행 혐의로 불구속 입건해 소환 통보했다고 9일 밝혔다.



경찰은 전날 저녁 이들의 신원을 특정해 주거지에 찾아갔으나 부재중이었고, 연락을 취해 출석하라고 요구했으나 아직 답을 받지 못했다고 덧붙였다.



A씨 등은 지난 7일 오후 11시 40분께 청주시 상당구 청소년광장에서 강아지와 함께 산책 중이던 50대 여성 B씨 주변에 활을 쏜 혐의를 받는다.



인근 CCTV에는 이들이 약 70m 떨어진 도로변에 주차된 차량 트렁크에서 활을 꺼낸 뒤 시위를 당기는 모습이 포착됐다.



당시 화살은 강아지로부터 1.5m, B씨로부터 2.5m 거리의 광장 화단에 꽂혔다.



화살은 80㎝ 길이로 금속 재질의 화살촉이 달려있었다.



경찰은 이들이 인근 식당에서 술을 마시고 나와 이같이 범행한 것으로 보고 있다.



A씨 등이 소환 통보에 불응할 시 체포영장을 신청한다는 방침이다.

<연합>

