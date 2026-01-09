이이경 빠진 '놀면 뭐하니', 허경환이 채웠다

코미디언 허경환이 '놀면 뭐하니?'에 대한 고정 욕심을 드러냈다.

오는 10일 오후 6시30분 방송되는 MBC TV 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 유재석, 하하, 허경환, 주우재의 2026년 새해 첫 녹화 현장이 공개된다.

공개된 사진 속 멤버들은 '2025 MBC방송연예대상'에서 21번째 대상을 수상한 유재석을 축하하며 새해 첫 녹화를 시작했다.

유재석은 "우리가 함께 받은 대상"이라며 공을 돌리고, 시상식 후 고기 회식을 쏜 비하인드를 밝힌다.

그 가운데 장난기가 발동한 유재석은 "경환이는 회식 왜 안 왔어?"라며 허경환을 '회식 불참러'로 몰아간다.

이에 허경환은 "시상식을 안 갔는데 회식만 가는 게 좀…"이라며 억울해해 웃음을 유발한다.

이어 멤버들은 최근 '대국민 면접'이라 불리는 허경환의 방송 행보에 대해 이야기한다.

지난 방송에서 '예능 대부' 이경규도 "이제 뿌리를 내려야 한다", "2026년이 마지막이자 최고의 해다"라며 허경환에게 '예능 시한부(?) 선고'를 내린 바 있다.

허경환은 고정 '밀당'에 "나도 같이 좀 놉시다"라며 애타는 속마음을 분출한다.

이에 유재석, 하하, 주우재는 "멤버 됐다 치고 완, 투!"라고 외치며 놀린다.

허경환은 "내 유행어인데 찜찜하네~"라고 받아쳐 웃음을 자아낸다.

<뉴시스>

