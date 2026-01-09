나주 육용오리농장서 H5형 AI 항원 검출… 전남도, 긴급 방역 ‘비상’

전남 나주의 한 오리농장에서 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출돼 방역당국이 긴급 초동 조치에 나섰다. 전남도는 추가 확산을 막기 위해 일시 이동중지 명령을 내리는 등 방역망을 대폭 강화하고 있다.

9일 전남도에 따르면 전날 나주시 다시면의 한 육용오리농장에서 H5형 AI 항원이 검출됐다. 해당 농장은 오리 2만 7000여 마리를 사육 중이며, 축주가 폐사 개체 증가를 확인해 신고했다. 도 동물위생시험소의 정밀 검사 결과 H5형 항원이 확인됐으며, 현재 농림축산검역본부에서 최종 고병원성 여부를 판명하고 있다.

농장방역. 전남도 제공

항원 검출 즉시 전남도는 가축위생방역지원본부 초동방역팀을 투입해 해당 농장의 출입을 통제하고 소독을 실시했다. 또 감염 개체의 조기 발견과 확산 차단을 위해 반경 10㎞ 이내 방역 지역에 위치한 가금농장과 해당 농장을 방문한 차량 및 시설에 대해 대대적인 정밀 검사를 진행 중이다.

전남도는 추가 확산 고리를 끊기 위해 해당 농장에 대한 선제적 살처분을 결정했으며, 사후 관리에도 만전을 기할 방침이다. 특히 9일 밤 12시까지 도내 오리농장과 도축장, 사료공장 등 축산 관련 시설 및 차량에 대해 24시간 일시 이동중지 명령을 내리고 일제 소독 및 점검을 이어가고 있다.

유덕규 전남도 농축산식품국장은 “추가 확산 방지를 위해 농장과 시설 내외부를 철저히 세척·소독해달라”며 “가금농가는 ‘내 농장은 내가 지킨다’는 마음으로 기본 방역수칙을 반드시 지켜달라”고 당부했다.

한편, 9일 기준 고병원성 AI는 전국적으로 33건이 발생했으며, 전남에서는 나주와 영암을 중심으로 총 6건이 확인된 상태다.

