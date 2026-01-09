북한산서 길잃은 싱가포르인들, 구조대원에 "우리의 영웅" 편지

북한산에서 조난됐다가 119 대원에 의해 구조된 싱가포르인들이 귀국 후 감사 편지를 보냈다.



9일 경기도북부소방재난본부에 따르면 지난해 11월 7일 저녁 시간 북한산에서 싱가포르인 4명이 조명 장비 없이 하산하려다 길을 잃었다.

올라가지도, 내려가지도 못하고 약수암 쉼터 인근에 고립됐던 이들을 당시 다른 구조건으로 출동했던 고양소방서 산악구조대원들이 발견했다.



119 대원들은 이들을 보온 조치하고 무사히 하산할 수 있도록 안내했다.



귀국한 이들은 소방서에 자필 편지로 '위험한 순간에 우리의 빛이 돼 줘서 감사하다'는 편지를 고양소방서에 보냈다.



편지에는 직접 한글로 쓴 "감사합니다"와 "You are our HERO(당신은 우리의 영웅입니다)" 등 문구가 담겼다.



한편, 지난해 12월 30일 포천 국망봉에서 고립된 50대 남성도 소방 헬기로 구조된 후 경기도소방재난본부 누리집 게시판에 감사 글을 남겼다.



이 글에는 "그날은 내가 죽었다 다시 태어난 날이 됐다. 생명을 살려주신 경기북부소방재난본부와 119대원들께 세상에서 가장 보람 있고 귀한 일을 하고 계신다고 말씀드리고 싶다"는 내용이 담겨 대원들을 으쓱하게 했다.

