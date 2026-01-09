이상엽, 결혼 10개월 만에 밝힌 아내 직업 "주식 거래 제한 직종"

사진=MBC 예능 프로그램 '구해줘! 홈즈' 화면 캡

배우 이상엽이 아내는 주식 투자를 하지 못한다며 의 직업을 공개했다.

8일 방송된 MBC 예능 프로그램 '구해줘! 홈즈'에서는 이상엽과 장동민, 주우재가 직업군 특화 동네 4탄, 여의도로 임장을 떠나는 모습이 공개됐다.

이날 세 사람은 2026년 새해를 맞아 한 해의 경제 전망을 살펴보기 위해 대한민국 금융의 중심지인 동여의도로 임장을 나섰다. 증권가에서 근무하는 다양한 사람들을 만나 생생한 이야기를 듣고, 주거 공간은 물론 사무실, 식당 등 여의도의 여러 장소를 둘러봤다.

이날 방송에서 김숙은 출연진의 주식 수익률을 물었다. 이상엽은 "제가 이익을 본 적은 없다. 제가 사면 떨어지고 팔면 올라간다"고 말했다.

이 과정에서 장동민은 이상엽에게 "아내분이 증권사에서 일하시지 않냐"고 물었고, 이상엽은 "맞다"라며 여의도의 한 건물을 가리키며 "여기"라고 밝혔다.

이상엽은 "주식 쪽은 아니고 PF(프로젝트 파이낸싱) 업무"라며 프로젝트를 위해 자금을 조달하는 직업이라고 밝혔다. 아내가 주식 투자로 이익을 봤냐는 질문에는 "주식을 할 수가 없다. 일하는 사람들은 제한이 있다더라"고 답하며 주식 거래 제한 직종임을 드러냈다.

한편 이상엽은 2007년 KBS 드라마 '행복한 여자'로 데뷔했으며, '시그널' '당신이 잠든 사이에' '한 번 다녀왔습니다' 등 여러 드라마와 '호구들의 감빵생활' '식스센스' 등 예능 프로그램에 출연해 많은 사랑을 받았다. 2024년 3월 금융업에 종사하는 비연예인과 결혼했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지