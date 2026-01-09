“내가 李 성공 이끌 적임자”… 김병기 탈당엔 온도차

더불어민주당 원내대표에 출마한 한병도·진성준·백혜련·박정(기호순) 후보는 8일 방송 토론회에서 이재명정부 성공과 6·3 지방선거 승리를 이끌 견인차를 자임하며 동료 의원·당원 표심을 자극했다. 공천 헌금 의혹으로 사퇴한 김병기 전 원내대표의 자진 탈당 필요성엔 의견이 갈렸고, 후임 원내대표 연임 필요성을 두고선 신경전도 벌어졌다.

더불어민주당 원내대표 보궐선거 후보자 합동토론회가 8일 오후 서울 마포구 상암동 JTBC에서 열렸다. 이날 한병도·진성준·백혜련·박정 후보(왼쪽부터)가 토론회 시작에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 국회사진기자단

후보들은 저마다 이재명 대통령과의 인연, 정부의 개혁정책 뒷받침 필요성을 언급하며 워밍업을 했다. 한 후보는 21대 대선 캠프에서 종합상황실장을 맡은 점을, 진 후보는 ‘당정 일치’를 내세웠다. 백 후보는 이 대통령이 업무보고를 받는 사진을 제시하며 지방선거 승리 필요성을, 박 후보는 20대 대선 때 ‘꿀벌 선거대책위원회’를 이끈 점을 강조했다.



각 주자는 각론으로 넘어갈수록 이견을 보이며 맞섰다. 대야 협상 구상과 관련, 백 후보는 “민생을 미루는 정치에 분명히 선 긋고 책임을 요구할 것”이라고 날을 세웠다. 한 후보는 “내란 청산은 타협의 여지가 없다”고 했고, 박 후보는 국민의힘 장동혁 대표의 전날 대국민 사과에 대해 “지방선거만을 유효기간으로 한 사과”라고 혹평했다. 반면 진 후보는 “내란 동조·옹호에서 적어도 이젠 (계엄이) 잘못된 수단이라고 인정하고 사과했다”며 “한 발짝 진전된 것”이라고 평가했다.



OX 질의응답에선 새로 선출될 원내대표 연임 필요성에 한 후보만 긍정했다. 그는 “지금 원내대표를 뽑는데 ‘4개월 후에 출마 안 할 테니 지지해달라’는 건 맞지 않다”고 했다. 반면 다른 후보들은 당헌에 따라 잔여 임기만 채워야 한다고 주장했다.



김 전 원내대표의 자진 탈당 필요성엔 박 후보만 반대했다. 박 후보는 “당 윤리심판원이란 공식기구를 통해 판단하고 엄중 처벌하는 게 민주적 절차”라고 했다. 그러나 다른 후보들은 “선당후사가 필요”(진 후보), “당은 잔혹한 결정도 내릴 수 있어야”(백 후보), “당원 우려가 너무 크다”(한 후보) 등 부정적 반응을 내놨다. 이날 토론회는 원내대표 후보들의 첫 공식 토론이자 사실상 마지막 공개 검증 무대였다. 민주당은 11일 국회의원 투표(80%)와 권리당원 온라인 투표(20%)를 합산해 새 원내대표를 선출한다.

