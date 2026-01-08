국민야식 열풍 일으킨 ‘양념치킨의 아버지’ [고인을 기리며]

양념치킨과 치킨무를 처음 만든 윤종계(尹種桂) 맥시칸치킨 설립자가 지난달 30일 오전 5시쯤 경북 청도 자택에서 지병으로 세상을 떠났다고 유족이 8일 전했다. 향년 74세.



1952년 4월 대구에서 태어난 고인은 인쇄소를 운영하다 부도를 낸 뒤 1970년대 말 대구 효목동에서 ‘계성통닭’을 시작했다. 물엿, 고춧가루 등을 사용한 최초의 붉은 양념소스와 염지법을 도입해 선풍적인 인기를 끌었다. 염지법은 물에 소금, 설탕, 향신료 등을 녹인 염지액에 닭을 담그거나 소금과 가루 양념을 닭에 직접 문질러 맛을 내고 육질을 부드럽게 하는 처리 과정이다.



2020년 tvN ‘유퀴즈 온 더 블록’ 69화에 출연해 양념통닭을 처음 만든 건 1980년이라고 회상했다. 당시 “초창기 두 평 남짓의 점포를 운영하던 시절에 치킨 속살이 퍽퍽해서 처음엔 김치를 생각했다. 김치 양념을 아무리 조합해도 실패했다. 동네할머니가 지나가며 ‘물엿을 넣어보라’고 해서 물엿을 넣었더니 맛이 살더라”라고 말했다. 그는 “양념치킨 개발에 6개월 이상 걸린 것 같다. 매일 새로운 레시피를 만들고 실패하길 반복했다”고 덧붙였다. 처음에 양념치킨을 먹어본 이들은 ‘손에 (양념이) 묻는다’고 시큰둥해했지만, 곧 양념치킨을 먹으려는 이들이 전국에서 몰려들었다고 한다. 1985년 ‘맥시칸치킨’ 브랜드를 본격화했다. 맵고 시고 달콤하다고 해서 이름을 지었다. ‘멕시코’에서 딴 ‘멕시칸치킨’과는 다른 브랜드이다. 국내 최초로 닭고기 TV 광고도 시도했다. 당시 MBC 드라마 ‘한지붕 세가족’(1986∼1994)으로 인기를 끈 ‘순돌이’(이건주)를 모델로 내세웠다. 고인은 유퀴즈 온 더 블록 출연 때 “광고 후 불도저로 밀어야 할 정도로 돈을 벌었다”고 표현했다.



치킨무를 처음 만든 것도 고인이었다. 치킨을 먹으면 목이 답답하다는 점에 착안해 무와 오이에 식초와 사이다를 넣어 곁들인 것이 지금의 치킨무로 발전했다. 부인 황주영씨는 “치킨무를 먼저 만들고, 그다음에 1980년대 초 양념통닭을 개발했다”고 기억했다.



고인이 개발한 양념통닭은 업계 표준이 됐고 수많은 치킨 업체가 고인의 영향 아래서 자라났다. 1988년 하림과 육계 공급 계약을 체결했고, 체인점이 한때 1700여개에 달했지만 2003년쯤 문을 닫았다. 황씨는 “당시 독일에서 기계를 들여와 사업 전환을 모색하는 과정에서 여러 난제에 부닥쳤다”고 말했다. 2016년 하림지주가 맥시칸치킨의 지분을 인수했다. 하림 김홍국 회장이 옛정을 생각해 고인에게 ‘윤치킨’으로 재기할 수 있는 종잣돈을 건네기도 했다. 고인은 대구치맥페스티벌 출범에도 힘을 보탰다. 고인은 청도대성교회에 안장됐다.

