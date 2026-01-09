[재미로 보는 오늘의 운세] 1월 9일 (금요일) 자영업자는 예상 밖의 소득이 생기는 날

96년생 오전 일이 미스가 오니 수정하는 것이 상책이다. 84년생 중립을 표명하는 것이 자신에게 유리하다. 72년생 고생만 실컷 하고 남 좋은 일만 시킬 수 있다. 60년생 기다리는 시간은 지루하지만 종국엔 웃는다. 48년생 입장이 난처해도 성급한 반론은 피하라. 36년생 감정의 동요가 잦아진다면 불안해한다.

97년생 자영업자는 예상 밖의 소득이 생기는 날. 85년생 자존심 때문에 손해보는 경우가 부지기수. 73년생 중요한 대목에서 발뺌하면 실추된다. 61년생 흉이 변하여 길이 되니 마음이 편안하다. 49년생 간밤에 있었던 지난 일은 깨끗하게 잊자. 37년생 태양의 아름다움에 도취해보는 것도 좋다.

98년생 문제해결을 위해 적극적으로 나서라. 86년생 자기관리에 심혈을 기울이도록 노력하자. 74년생 편법을 쓰면 일이 꼬이니 우직하게 나가라. 62년생 완벽한 것은 좋으나 지나치면 좋지 않다. 50년생 조금 모자라는 듯한 것이 가장 이상적. 38년생 상대에게 정신적인 만족감을 주어라.

99년생 일을 할 때는 덕을 쌓는다는 마음으로 임하라. 87년생 구성원이 힘을 합치니 기세가 부흥한다. 75년생 직장에서 나의 위치를 굳건히 지켜라. 63년생 노력 없이 얻은 것은 오래가지 못한다. 51년생 의욕이 떨어지는 것은 자아상실의 현상이다. 39년생 의심이 되는 사항은 꼭 확인하길 바란다.

00년생 신규업에 기회가 오는 운이다. 88년생 진정한 아름다움은 내부로부터 나온다. 76년생 타인의 간섭이 잦아도 한 귀로 듣고 흘려라. 64년생 서류를 줄이고 계획을 적게 세워라. 52년생 타인의협력을 적극적으로 구하라. 40년생 넓고 환한 곳으로 움직이는 것이 바람직하다. 28년생 마음을 편안하게 먹고 조금만 양보하자.

01년생 매출에 좋은 기회를 맞이한다. 89년생 기다리는 소식은 오지 않고 시간만 간다. 77년생 결과론에 시선을 맞춰 실속있게 움직여라. 65년생 사사로운 감정을 개입시키지 말라. 53년생 인력관리에 심혈을 기울이면 좋다. 41년생 가진 것에 동요되지 않으면 편안해진다. 29년생 한쪽으로만 기우는 것은 바로 잡으면 그만이다

02년생 수익도 없는 일에 매달린다. 90년생 오늘은 돌다리도 두드려 보고 건너라. 78년생 남의 눈치 보지 말고 소신을 가지고 임하라. 66년생 부부간에 대화가 단절되면 문제가 비화된다. 54년생 객관적인 면과 주관적인 면을 함께 생각하라. 42년생 마음이 무거우면 의욕이 떨어지기 마련이다. 30년생 실력이 뛰어나도 인지도가 부족하면 걸림돌.

03년생 비슷한 생각을 가진 사람을 피하라. 91년생 작은 일에 가족들이 모두 미소지을 수 있다. 79년생 급격한 변화나 이동은 다음기회로 미루어라. 67년생 큰 것을 얻기에는 역부족의 운이다. 55년생 현재 일은 적극적으로 해결해야한다. 43년생 작은 배려와 친절로 덕망이 높아진다. 31년생 명예를 얻고 싶으면 남의 말에 귀를 귀울여라.

04년생 반복 속에서 뿌리를 내린다. 92년생 무엇을 취하고 버려야할지 제대로 판단해라. 80년생 무관심으로 연연하니 안타까운 마음뿐이다. 68년생 열과 성을 다한다면 좋은 결과가 온다. 56년생 매매에 시간을 끌면 손해보니 바로 처리하라. 44년생 응어리가 가슴속에 누적되면 병이 될 수 있다. 32년생 요행을 바라는 행동은 어리석다.

05년생 욕심이 생긴다 실물을 거둔다. 93년생 말실수로 좋은 이성간에 금이 가기 쉽다. 81년생 좋은 친구란 따끔한 충고도 해줄 수 있다. 69년생 타인에게 상처를 주면 아픔으로 되돌아온다. 57년생 모임에서의 실수는 나쁜 인상을 줄 수 있다. 45년생 새로운 것을 추종해보는 것도 도움이 된다. 33년생 좋은 계획은 겉모습보다 내용이 알찬 것.

06년생 투자에 기회를 잡는다. 94년생 친구와 함께 하는 것만으로 행복하다. 82년생 과중한 무게를 지탱못해 고심이 온다. 70년생 결단을 내리기 전까지 방심하지 마라. 58년생 지장을 초래하는 취미생활은 해악이다. 46년생 오랜 기다림 끝에 좋은 소식을 접한다. 34년생 한번의 몸짓으로 상대방의 마음을 잡지 못한다.

95년생 좋은 분위기 일진이다. 심각한 이야기는 삼가라. 83년생 아쉬운 부분이 있더라도 기회가 있다. 71년생 공존할 수 있는 방법은 즉시 실천해라. 59년생 강한 것은 부러진다는 말을 인지하라. 47년생 내재된 것을 표출하는 일에 충실해라. 35년생 운이 없는 것도 알고 보면 판단력 부족.

백운철학원

