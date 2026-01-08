설동호 “대전·충남 통합, 교육자치 없인 반쪽”…실무준비단 3월 가동

설동호 대전교육감은 대전·충남의 행정통합은 교육 자치를 보장해야 한다고 강조했다.

설동호 대전교육감이 8일 신년 기자회견을 열고 있다. 대전교육청 제공

설동호 대전교육감은 8일 시교육청에서 열린 신년 기자회견에서 “헌법 31조에 교육 자치를 보장하고 있다”며 “교육 자주성, 전문성, 정치적 중립성이 보장될 수 있도록 (행정통합을) 진행해야 한다”고 말했다.

설 교육감은 이어 “특별법 준비 과정에 교육청이나 학부모 등을 포함한 교육 주체들이 실질적으로 참여하는 구조가 마련돼야 한다”면서 “지방교육자치회 근간을 유지하고 우리 교육재정 확보와 권한 이양 등 교육자치 실현을 위한 교육 특례가 반영돼야 한다”고 강조했다.

그러면서 “특별법 제정 전반에서의 의견 개진과 정책적 역할 수행을 위해 충남교육청과 힘을 모을 것”이라고 덧붙였다.

대전시교육청은 3월부터 부교육감 직속 기관으로 15명 규모의 행정통합 실무준비단(가칭)을 운영할 계획이다. 앞서 두 교육감은 지난달 30일 만나 행정통합과 관련한 대응책을 논의하기도 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지