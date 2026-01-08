나경원, 조국당 직격 “말로는 탈팡, 문 앞엔 쿠팡 박스 산더미”

국민의힘 나경원 의원. 뉴시스

국민의힘 나경원 의원은 조국혁신당 조국 대표의 ‘탈팡(쿠팡 탈퇴)’ 선언과 달리 같은 당 다른 의원실 앞에 쿠팡 배송 상자가 쌓였다며 “말로는 탈팡을 외치더니 로켓배송은 못 끊는 모양”이라고 8일 강하게 비판했다.

나 의원은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 혁신당 백선희 의원실 앞에 쿠팡 배송 상자가 도착했다는 내용 등을 다룬 한 매체 기사를 공유한 후 이같이 반응했다. 조 대표의 공개적인 쿠팡 사용 중단 선언과 다른 의원 행동이 비판을 산다고 이 매체는 보도했다.

택배 이용 자체가 문제는 아니지만 특정 기업을 겨냥한 규제 등을 요구하면서 소비 패턴을 유지하는 것은 정책의 진정성을 깎을 수 있다는 점도 매체는 언급했다. 서울 여의도 국회 본관의 여러 더불어민주당 의원실 앞에서도 쿠팡 상자가 확인됐다는 내용도 포함됐다. 민주당 한 의원 측은 ‘직원 개인 주문으로 의원과는 무관하다’고 이 매체에 밝혔다.

나 의원은 “국민 앞에서는 탈팡 선동, 대기업 규제 타령”이라며 “조국혁신당 의원실 문 앞에는 쿠팡 박스 산더미라니 이쯤 되면 말 따로 장바구니 따로 정치”라고 지적했다. 그러면서 “입으로는 정의, 손으로는 편의”라며 “겉으로는 개혁, 속으로는 특권, 여권의 거짓선동 내로남불의 무한반복, 불치병”이라고 쏘아붙였다.

계속해서 “새벽노동은 결사반대하지만 자신들은 새벽배송을 받아야 하고, 반일을 외치지만 일제샴푸 일본여행은 못 참는다”며 “후쿠시마 오염 처리수 선동하면서 자신들은 횟집에서 식사하고, 반미 광우병에 사드 전자파 튀김에 거짓선동하더니 지금은 어떤가”라는 질문을 남겼다.

조국혁신당 조국 대표가 지난달 21일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 ‘탈팡(쿠팡 탈퇴)’ 인증 글. 조국혁신당 조국 대표 페이스북 캡처

조 대표는 지난달 21일 “저는 탈팡했다”며 “쿠팡이 책임을 인정하고 대책을 마련하면 재가입을 고려할 것”이라는 글과 함께 쿠팡 탈퇴 인증샷을 자신의 SNS에 올린 바 있다.

