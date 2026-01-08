ICE 총격에 30대女 사망… ‘反트럼프 분노’ 방아쇠 당기나

미국 미네소타주 미니애폴리스에서 벌어진 이민세관단속국(ICE)의 불법 이민자 단속 작전 과정에서 30대 여성이 ICE 요원의 총격을 받고 목숨을 잃는 사건이 발생했다. 미니애폴리스는 지난 대통령선거에 민주당 부통령 후보로 나선 팀 왈즈 주지사가 이끄는 미네소타주의 중심도시인 데다, 트럼프 행정부 1기 시절인 2020년 조지 플로이드 사망사건이 일어났던 곳이라 사건의 후폭풍이 거셀 전망이다.



7일(현지시간) 미국 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 국토안보부는 이날 미니애폴리스에서 ICE 요원들이 표적 작전을 수행하던 중 여성 한 명이 ICE 요원의 총격에 숨졌다고 발표했다. 현지 언론은 숨진 여성이 6살 아이를 키우는 37세 여성인 르네 니콜 굿이라고 보도했다.

“무능한 범죄 집단 ICE, 나가라” 7일(현지시간) 미국 미네소타주 미니애폴리스에서 이민세관단속국(ICE) 요원의 총격에 사망한 여성이 타고 있던 차량 앞유리에 총탄이 발사된 흔적과 핏자국이 선명하게 나 있다(왼쪽 사진). 시민들은 사건 현장 인근에 모여 ICE를 규탄하는 집회를 열고 ‘살인자 ICE 우리의 거리에서 나가라’, ‘무능한 범죄 집단’ 등의 구호를 외쳤다. 미니애폴리스=AP연합뉴스

국토안보부는 사건 발생 후 낸 성명에서 “ICE 요원이 표적 작전을 수행하던 중 폭도들이 요원들을 막기 시작했고, 이들 과격 폭도 중 한 명이 자신의 차량을 무기화해 요원들을 차로 쳐 살해하려 했다. 이에 한 ICE 요원이 방어 사격을 가했다”며 총격이 ‘정당방위’에 의한 것이라고 주장했다. 심지어 국토안보부는 사망 여성의 행위를 “테러”라고 규정하기까지 했다. 도널드 트럼프 대통령 역시 사회관계망서비스(SNS)에 “여성은 명백히 전문 선동가였다. 자기방어를 위해 그녀를 쏜 것으로 보인다”고 주장했다.



민주당 출신 제이컵 프레이 미니애폴리스 시장은 강하게 반발하고 나섰다. 프레이 시장은 이날 회견에서 국토안보부의 설명을 “헛소리”라고 비판한 뒤 “ICE 요원이 무모하게 무력을 사용해 인명 피해를 냈다”고 목소리를 높였다. 브라이언 오하라 미니애폴리스 경찰국장도 “해당 여성이 법 집행 요원의 조사 또는 활동의 표적이었다는 어떤 징후도 없다”고 반박했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

앞서 ICE의 토드 라이언스 국장 직무대행은 전날 언론 인터뷰에서 미네소타주에서 2000여명의 요원이 투입된 ICE 역사상 가장 큰 규모의 단속 작전을 시작하겠다고 예고했고, 트럼프 대통령도 “수십만명의 소말리아 난민들이 한때 번영했던 미네소타주를 장악했다”며 강도 높은 이민자 단속 및 추방 방침을 시사한 바 있다. 트럼프 행정부는 미네소타주에서 복지 프로그램 지원금 부정 수급 사기가 심각하게 벌어지고 있다며 저소득층 아동 지원 예산 지급을 보류하는 등 압박을 본격화해 이미 미네소타주 당국 및 시민사회와 갈등이 최고조에 달한 상태였다.



이런 상황에서 벌어진 이번 사망사고가 기저에 쌓여 있는 반트럼프 정서를 폭발시킬 ‘트리거’가 될 수 있다는 전망이 나온다. 이번 사건이 2020년 미국 전역으로 확산해 트럼프 1기 행정부를 궁지로 몬 흑인인권운동인 ‘BLM’(Black Lives Matter·흑인의 생명도 소중하다) 운동의 발화점이 된 조지 플로이드 사망사건과 같은 지역에서 일어났다는 점도 11월 중간선거를 앞두고 반트럼프 진영을 결집할 요소로 꼽힌다.



이날 사건 현장에는 수백명의 분노한 시위대가 몰려들었고, 저녁이 되자 희생된 여성을 추모하는 행사가 열렸다.



미 CNN 방송은 “이번 총격 사건이 어떤 정치적 영향력을 발휘할지 예상하기는 아직 이르다”면서도 “플로이드 사망사건 현장에서 불과 1마일(약 1.6㎞) 떨어진 곳에서 발생한 미네소타 총격 사건은 중간선거의 해에 더 많은 유권자가 트럼프 행정부의 과잉 행보에 거부감을 표하는 전환점으로 기록될 수 있다”고 분석했다.

