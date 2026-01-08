주택대출 줄고 주식투자 확대…2025년 가계 자산건전성 향상

지난해 3분기 부동산 규제로 대출은 줄고, 증시 호조에 금융자산은 늘면서 가계 여윳돈이 7조원 가까이 늘었다.

서울시내 시중은행에 주택담보대출 관련 안내문이 붙어있다. 뉴시스

8일 한국은행이 공개한 ‘2025년 3분기 자금순환(잠정)’에 따르면 가계 및 비영리단체의 순자금운용액은 58조원으로 지난 2분기(51조3000억원)보다 6조7000억원 증가했다. 순자금운용액은 자금운용액에서 대출 등 조달액을 차감한 여윳돈을 말한다.

3분기 가계 조달액은 20조7000억원으로 전 분기보다 4조9000억원 줄었다. 특히 주택담보대출이 2조8000억원 감소한 영향이 컸다. 반면 가계 자금운용액은 78조8000억원으로 전 분기(76조9000억원)보다 늘었다.

김용현 한은 자금순환팀장은 “6·27 부동산 대책, 3단계 스트레스 DSR(총부채원리금상환비율) 시행 등으로 주담대와 기타대출 증가폭이 감소했다”고 설명했다. 대출이 줄면서 명목 국내총생산(GDP) 대비 가계부채 비율도 3분기 말 89.3%로, 2019년 3분기(88.3%) 이후 최저치로 떨어졌다. 대신 가계가 주식 투자로 눈을 돌리면서 3분기 가계부채 대비 금융자산 배율은 2.47배로 사상 최고를 기록했다.

