삼척시, 2025년 고향사랑기부 모금액 5억3905억원…목표 223% 초과 달성

삼척시는 지난해 고향사랑기부제 모금액이 목표액 2억4200만원을 223% 초과한 5억3905만원으로 집계됐다고 8일 밝혔다.

건수로는 4074건이다. 2023년 제도 시행 이후 현재까지 누적 모금액은 총 12억3464만원, 누적 기부 건수는 9787건에 달한다. 고향을 사랑하는 출향인과 삼척을 응원하는 자발적인 기부 참여가 이어진 결과다.

삼척동자 맑은쌀. 삼척시 제공

이와 같은 성과는 삼척관광문화재단과 협업을 통한 대중음악 콘서트 ‘GREEN듯 봄! 입장권’ 이벤트, 여름철 휴가맞이 장호어촌마을 투명카누∙스노클링 체험권 등 관광자원을 연계한 특색있는 이벤트 추진과 지역 답례품 기획, 각종 행사 현장 홍보 등 다각적인 홍보 전략의 결과로 평가된다.

지난해 기부자들이 가장 많이 선택한 답례품으로는 삼척동자 맑은쌀을 비롯해 가자미식해, 강원한우 채끝, 강원한우 불고기, 삼척바다 자숙 대문어 슬라이스, 두타롱 딸기 등으로 지역 특색을 살린 답례품에 대한 선호도가 높은 것으로 나타났다.

시 관계자는 “삼척시에 고향사랑기부로 따뜻한 마음을 전해주신 모든 기부자 여러분께 진심으로 감사드린다”며 “앞으로도 적극적인 홍보 활동으로 고향사랑기부제 활성화에 최선을 다하겠다”라고 전했다.

