女 버디 액션물 '프로젝트Y' 전종서 "여배우로서 쉽지 않은 장르 끊임없이 도전"

화려한 도시 한가운데서 다른 내일을 꿈꾸며 살아가던두 두 여성이 인생의 벼랑 끝에서 검은 돈과 금괴를 훔치며 벌어지는 여성 버디 액션물 '프로젝트Y'(감독 이환)가 베일을 벗었다.

8일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워점에서는 영화 '프로젝트Y' 언론배급시사회 및 기자간담회가 개최됐다. 이날 현장에는 배우 한소희, 전종서, 김신록, 정영주, 이재균, 유아, 김성철, 이환 감독이 참석해 취재진과 질의응답 시간을 가졌다.

전종서는 극중 벼랑 끝에서 위험한 선택을 감행하는 운전수 도경 역을 맡았으며 한소희(미선 역) 상대역으로 활약했다.

그녀는 "버디물이란 점에서 가장 매력을 느꼈다. 대본보다 숨어있는 매력이 많아서 찾아내면서 표현할 수 있는 지점이 많겠다고 생각해 이 작품을 선택했다"고 출연 취지를 밝혔다.

또 "여배우로서 만들어지기 쉽지 않은 장르와 보기 드문 것들에 끊임없이 도전하고 있는 우리나라의 한 배우로서, '프로젝트Y'에 참여한 것 자체가 저에게는 큰 의미였다"고 속마음을 전했다.

또 "한소희 배우와 함께 찍은 모든 장면이 다 기억에 남고 다른 선배 배우, 동료 배우와 찍은 장면도 마찬가지다. 아쉬움도 남지만 영화를 찍기 힘든 추운 날 간절한 마음으로 하나하나 찍었기에 어디 하나 기억에 남지 않는 장면들이 없다"고 작품에 대한 애정을 드러냈다.

한소희도 "표현은 강하지만 연약한 이중적인 면모가 매력적이었고 또래 배우와 만나 영화를 이끈다는 점, 출연진들의 캐스팅 소식을 접하고 '안 하면 안되겠다'고 생각했다"고 출연 계기를 밝혔다.

그러면서 "촬영 때는 힘들었는데 이제 생각하지 힘들지 않았던 것 같다. 앞으로 어떻게 살아갈까, 모르겠다"하는 정답 없는 결말이 가장 생각난다"며 작품에 대한 감상도 전했다.

'프로젝트Y'는 독립영화 '박화영', '어른들은 몰라요'를 연출한 이환 감독의 상업영화 첫 도전작으로, 이 감독은 "한소희 전종서는 대체 불가였다. 두 배우가 아니면 시작부터 어려울 수 있겠다 생각해 용기내서 시나리오를 전달하게 됐고, 흔쾌히 승낙해주셔서 기분 좋았다"고 당시를 회상했다.

또 이 감독은 "두 분을 캐스팅 해야만 했던 것은 전작에선 결핍이 많은 캐릭터들을 보여왔는데, 이번 작품은 전작들과는 조금 다른 결로 생명력을 줄 수 있지 않을까했다. 설득력을 갖기 위해서는 두 배우가 가진 힘이 절실히 필요했다"고 캐스팅 이유를 밝혔다.

영화는 오는 21일 개봉.

