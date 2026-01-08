지드래곤, 2월 6∼8일 KSPO 돔서 팬미팅 연다

그룹 빅뱅 멤버 겸 솔로가수 지드래곤(G-DRAGON·권지용)이 첫 단독 팬미팅을 연다.

8일 소속사 갤럭시코퍼레이션에 따르면, 지드래곤은 다음 달 6~8일 서울 송파구 올림픽공원 케이스포돔(KSPO DOME)에서 ‘2026 지드래곤 팬 미팅(G-DRAGON FAM MEETING)’을 연다.

이번 팬미팅은 총 12개국 17개 도시 39회 공연으로 누적 관객 약 82만5000여명을 기록한 세 번째 월드 투어 ‘지드래곤 2025 월드 투어 [위버멘쉬](G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [[Übermensch])’ 성료 이후 채 한 달도 되지 않아 전해진 소식이다.

갤럭시코퍼레이션은 “전 세계 팬들을 열광시킨 대규모 투어 직후에도 가장 먼저 팬들과의 만남을 선택한 그의 행보는 남다른 팬사랑을 다시 한번 느끼게 한다”며 “무엇보다 월드투어 무대와는 또 다른, 아티스트 권지용으로서의 진솔한 이야기를 만날 수 있는 시간이 될 것”이라고 전했다.

팬미팅 티켓 예매 일정 및 자세한 정보는 공식 팬 커뮤니티를 통해 순차적으로 공개한다.

