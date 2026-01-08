주말 중부·호남에 많은 눈…'시간당 1∼3㎝' 쏟아질 때도

주말 중부지방과 호남을 중심으로 많은 눈이 내릴 전망이다.



호남 일부에는 '대설경보'가 내려질 만큼 눈이 쏟아지기도 하겠다.

8일 기상청에 따르면 9∼10일 우리나라 고도 약 5㎞ 대기 상층으로 -40∼-35도의 찬 공기가 통과하면서 전국에 눈비가 내리고 강풍이 불겠다.



우선 금요일인 9일 새벽과 오전 사이 한반도 상공을 차지한 찬 공기와 남서쪽에서 불어 드는 비교적 온난하고 습윤한 공기가 충돌하면서 중부지방을 중심으로 눈이 좀 날리겠다.



이후 9일 자정부터 10일 아침까지 저기압이 다가와 한반도 북쪽을 지나기 시작하면서 저기압 전면에서 남서풍이 강화, 중부지방에 본격적으로 눈 또는 비가 내리겠다.



남서풍이 거세져 구름대가 더 발달하는 가운데 강수 형태가 갈리는 경계는 이전보다 내륙으로 들어가겠다. 서울이 눈과 비의 경계에 놓이겠고 경기 북동부와 강원내륙·산지 등 기온이 상대적으로 더 낮은 중부지방 내륙에는 눈이 오겠다.



10일 오전부터는 저기압이 한반도 동쪽으로 빠져나가 그 뒤쪽으로 찬 북서풍이 불어 들면서 눈이 내리는 지역이 확대되겠다. 북서풍에 기온이 내려가고, 북서풍이 상대적으로 따뜻한 서해 위를 지나며 만든 구름대가 북서풍에 실려 내륙 깊숙이 들어올 것이기 때문이다.



기상청은 경기동부에 10일 오전부터 오후까지, 강원내륙·산지에 10일 새벽부터 저녁까지 시간당 1∼3㎝씩 눈이 쏟아질 수 있다고 경고했다. 강원내륙·산지 일부엔 시간당 5㎝ 안팎씩 폭설이 내릴 수 있겠다.



10일 밤부터 11일까지는 -40도 찬 공기가 우리나라 대기 상층을 덮으면서 지나가 북서풍이 호남을 향하겠고 이에 호남에 매우 많은 눈이 내릴 것으로 예상된다. 일부 지역엔 대설경보가 내려질 수 있겠다. 24시간 동안 새로 내려 쌓이는 눈이 20㎝(산지는 30㎝) 이상일 것으로 예상되면 대설경보가 발령된다.



전북에 10일 오후부터 밤, 광주와 전남에 10일 밤에 시간당 1∼3㎝, 늦은 밤 최고 5㎝ 안팎의 '눈폭탄'이 떨어질 때가 있겠다.



10일 밤에서 11일 사이 영남 내륙 일부에도 눈이 와서 쌓이겠다.



10일까지 총 적설은 강원내륙·강원산지 3~10㎝(북부내륙과 산지 최고 15㎝ 이상), 경기동부 3~8㎝, 호남 2~7㎝, 경기서부·서해5도·충청·경북남서내륙·경북북부내륙·경북북동산지·경남서부내륙·울릉도·독도·제주산지 1~5㎝, 서울과 인천 1~3㎝, 대구·경북중부내륙·경북북부동해안 1㎝ 안팎 정도일 것으로 예상된다.



눈과 비를 포함해 하늘에서 땅으로 떨어지는 모든 물의 양을 말하는 강수량은 수도권·서해5도·강원내륙·강원산지·충청·전북·울릉도·독도 5~10㎜, 광주·전남·제주 5㎜ 안팎, 강원동해안·경북남서내륙·경북북부내륙·경북북동산지·경남서부내륙 5㎜ 미만, 대구와 경북(경북남서내륙·경북북부내륙·경북북동산지 제외) 1㎜ 안팎, 경남중부내륙 1㎜ 미만일 것으로 예상된다.



주말 이후 12일 오전부터 13일 새벽까지 우리나라 북쪽으로 재차 저기압이 지나면서 12일 오후부터 13일 새벽까지 중부지방을 중심으로 다시 눈 또는 비가 내리겠다.



북쪽에서 찬 공기가 내려오면서 11일 다시 한파가 찾아오겠으며 9∼10일 전국에 강풍이 불고 해상에 풍랑이 거칠게 일겠다.



동해안을 중심으로 백두대간 동쪽은 눈비가 내리지 않거나 적게 내리면서 대기가 건조한 상태를 유지, 화재 위험성이 높겠다.

