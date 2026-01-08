이혜훈 '보좌진에 사적 심부름' 의혹도 고발당해

(서울=뉴스1) 박지혜 기자 = 초대 기획예산처 장관 후보자로 지명된 이혜훈 전 국민의힘 의원이 30일 오전 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. 이날 이 후보자는 "내란은 헌정사에 있어서 안될 분명 잘못된 일"이라며 "당파성에 매몰돼 당시 실체를 제대로 파악하지 못했다"고 밝혔다. 이어 "판단이 부족해 용기있게 행동하지 못한 책임은 오롯이 저에게 있다"며 "사과 없이는 공직이 정당화될 수 없다. 공무원과 상처받은 모든 분들께 진심으로 사과드린다"고 덧붙였다. 2025.12.30/뉴스1

각종 의혹으로 고발된 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 보좌진에게 사적 심부름을 시켰다는 의혹으로도 고발당했다.



이종배 서울시의원은 8일 오전 이 후보자에 대한 직권남용 권리행사방해 혐의 고발장을 경찰에 제출했다고 밝혔다.



이 시의원은 보도자료를 통해 "이 후보자가 보좌직원에게 아들 근무지 수박 배달, 새벽 2시 아들 병원 이송, 아들 학교 문제 해결, 아들 공학 픽업 등을 지시한 것은 권한을 남용해 보좌진에게 의무 없는 일을 하게 한 경우"라며 "수사기관은 갑질 문화 청산을 위해서라도 철저한 수사를 통해 이 후보자를 엄벌에 처해 달라"고 했다.



이 후보자를 둘러싼 이 같은 의혹들은 최근 언론을 통해 보도됐다.



앞서 이 시의원은 국회의원이던 이 후보자가 인턴 직원에게 상습적인 폭언, 인격 모독을 가했다는 의혹과 보좌진에게 상호 감시를 하게 했다는 의혹에 대해서도 각각 2일과 4일 고발한 바 있다.



이들 사건은 서울 남대문경찰서에 배당됐다. 이 시의원은 오는 9일 고발인 조사를 받는다고 밝혔다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지