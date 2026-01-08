전현무, 임형주 400평대 대저택에 감탄 “우리 녹화장보다 좋아”

TV조선 '아빠하고 나하고 시즌3' 화면 캡처

세계적인 팝페라 거장 임형주가 '아빠하고 나하고 시즌3'에서 일상을 최초로 공개한다.

오는 14일 방송되는 TV조선 '아빠하고 나하고 시즌3'에서는 임형주가 자신의 소속사 대표이자, 스파르타 방식으로 아들을 세계적 스타로 키워낸 주인공인 엄마와 함께 출연한다.

임형주 모자(母子)가 어떤 이야기를 들려줄지 관심이 고조되는 가운데, 베일에 싸여 있던 임형주의 일상도 예고됐다. 녹화 당시 전현무는 임형주가 살고 있는 특별한 400평 대저택이 공개되자 "우리 녹화장보다 좋다"며 부러움을 감추지 못하며 부내나는 일상을 기대했다.

그러나 정작 임형주는 머리도 감지 않고 머리띠로 머리를 쫙 넘겨 올린 소박한 모습으로 등장했다. 또한 철두철미한 모습을 기대했던 것과는 달리 오후 1시까지 늦잠을 자는 임형주의 모습도 포착됐다. 결국 임형주는 어머니로부터 핀잔을 들었고, 전현무는 "엄마 잔소리는 만국 공통"이라며 격하게 공감했다.

임형주는 온라인 페이가 불안하다며 실물형 카드만 고집하며 카드형 지갑을 쓰는 리얼 현실도 공개했다. 한국 음악가 최초 세계 4대 메이저 음반사와의 계약 체결, 남성 성악가 최연소 카네기홀 입성, 최연소로 미국 오바마 대통령상 수상, 대한민국 대통령 표창 등 수많은 기록의 주인공이지만 현실에선 엄마로부터 "살 빼라"고 구박받는 인간미 넘치는 모습을 보여줬다는 후문이다.

임형주는 한국 음악가 최초로 세계 4대 메이저 음반사와 계약을 체결했고, 남성 성악가 최연소 카네기홀 입성, 최연소 오바마 대통령상 수상, 대한민국 대통령표창 등 수많은 기록을 남긴 인물이다.

임형주의 반전 일상과 모자 이야기는 1월 14일 밤 10시 방송되는 TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'에서 확인할 수 있다.

