삼성전자 지난해 4분기 영업이익 20조원…사상 최대 실적

사진=연합뉴스

삼성전자가 사상 첫 분기 영업이익 20조원 기록을 달성했다. 약 7년 만에 삼성전자 자체 역대 최대 분기 영업이익을 갈아치운 것이다.

삼성전자는 8일 지난해 4분기 잠정 매출이 1년 전보다 22.71% 상승한 93조원, 영업이익은 208.17% 늘어난 20조원으로 집계됐다고 밝혔다.

이는 4분기 실적 컨센서스(증권사 추정치 평균)인 매출 90조6016억원, 영업이익 19조6457억원을 웃도는 ‘어닝 서프라이즈’다.

분기 영업이익이 20조를 돌파한 것으로 사상 처음으로, 종전 최대 실적인 2018년 3분기 영업이익 17조5700억원을 뛰어넘는 수치다.

삼성전자의 기록적인 실적을 이끈 것은 반도체 부문(DS)이다. 인공지능(AI) 인프라 투자 경쟁으로 메모리 반도체 제품이 지난해 하반기부터 본격 품귀 현상을 빚었다.

여기에 원·달러 환율 상승의 영향으로 영업이익과 매출이 크게 늘어난 것으로 분석된다.

삼성전자는 이날 사업부별 실적을 공개하지 않았다.

DS부문의 영업이익은 삼성전자 전체 영업이익의 80% 이상을 차지하는 만큼, 증권가에서는 DS부문의 4분기 영업이익이 약 16조~17조원에 달할 것으로 추산하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지