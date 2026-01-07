"내일 아침 출근길 냉동고 변한다"… 서울 체감 -13도 '영하권 몸살'

6일 오전 서울 종로구 광화문네거리에서 시민들이 출근길 발걸음을 서두르고 있다. 뉴스1

잠시 주춤했던 동장군이 다시 기세를 떨치며 한반도를 집어삼킨다. 목요일인 8일, 북서쪽에서 남하한 강력한 찬 공기의 영향으로 전국이 영하권 강추위에 직면할 것으로 보인다. 특히 아침 기온이 전날보다 5도 이상 급락하는 데다 강풍까지 더해져 출근길 체감온도는 더욱 낮아질 전망이다.

7일 기상청에 따르면 8일 아침 최저기온은 -14~-2도, 낮 최고기온은 -3~5도 분포를 보이겠다. 이는 평년(아침 -12~0도, 낮 1~8도)과 비슷하거나 조금 낮은 수치지만, 전날인 7일과 비교하면 기온 하락 폭이 매우 크다.

특히 바람이 강하게 불면서 체감하는 추위는 수치상 기온보다 훨씬 매서울 것으로 보인다. 지역별 아침 체감온도는 서울 -13도, 부산 -9도까지 떨어질 것으로 예보됐다. 중부 내륙 지역은 낮 동안에도 기온이 영하권에 머무는 곳이 많아 온종일 칼바람이 몰아치는 냉동고 추위가 이어질 전망이다.

전국이 대체로 맑은 하늘을 보이겠으나 지형적인 영향을 받는 일부 지역에는 눈소식이 있다. 제주도는 새벽부터 오후 사이 눈이나 비가 내리겠고 전라 서해안은 새벽 한때 눈발이 날리는 곳이 있겠다. 예상 적설량은 울릉도·독도 1∼5㎝, 제주도 산지 1∼3㎝ 내외다.

추위와 함께 찾아온 건조함도 불청객이다. 현재 서울을 비롯한 경기 내륙, 강원 동해안, 경상권 전역에는 건조특보가 발효 중이다. 기상청 관계자는 “대기가 매우 건조한 상태에서 바람까지 강하게 불어 작은 불씨가 대형 산불로 번질 위험이 크다”며 “산행이나 야외 활동 시 화기 엄금 등 화재 예방에 각별히 유의해야 한다”고 당부했다.

7일 오후 경남 밀양시 한 지역에서 한 시민이 손주를 업고 이동하고 있다. 연합뉴스

바다의 물결은 전 해상에서 높게 일겠다. 동해 앞바다 0.5∼3.5m, 서해 앞바다 0.5∼2.5m로 파도가 높겠으며 먼바다의 경우 최대 4.0m에 달하는 고파도가 예상돼 항해나 조업하는 선박은 안전사고에 주의가 필요하다. 다만 강력한 찬 공기의 유입으로 대기 확산이 원활해지면서 미세먼지 농도는 전국이 ‘좋음’ 수준을 유지하며 쾌청하겠다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지