김재율·최준영·예유아, 제77회 이탈리아 아슬리코 국제 콩쿠르 우승

베이스 김재율(25), 바리톤 최준영(29), 소프라노 예유아(22)가 제77회 이탈리아 아슬리코 국제 콩쿠르에서 우승, 유럽 등 전세계 오페라무대에 서게 되었다.

왼쪽부터 김재율, 예유아, 최준영

김재율은 7일(한국시간) 이탈리아 코모 테아터(Teatro Sociale di Como)에서 열린 콩쿠르 결선에서 뛰어난 음악성과 무대 퍼포먼스를 선보이며 1위, 오페라 알제리의 이탈리아 여인( L’italiana in Algeri)의 무스타파 역을 맡는다. 김재율은 지난해 9월 열린 아슬리코 아시아 콩쿠르에서 중국의 예유아와 함께 1위 없는 공동2위를 차지했다.

최준영은 2년 연속 입상하는 기록을 세웠다. 지난해 아슬리코 아시아 콩쿠르 1위 출신으로 이탈리아 결선도 가볍게 통과했던 최준영은 이번엔 오페라 가면무도회(Un ballo in maschera )에 도전, 1위를 차지했다. 최준영은 1년여간 ‘팔스타프’와 ‘토스카’등의 오페라에 출연, 실력을 인정받았다. 최준영은 새로운 배역을 따내기 위해 이번 콩쿠르에 나섰다. 최준영은 가면무도회 레나토 역으로 활동할 것으로 보인다.

예유아는 아슬리코 아시아 콩쿠르 첫 중국 성악가로 오페라 가면무도회(Un ballo in maschera )의 오스카 배역을 맡아 활동하게 된다. 예유아는 지난 해 9월 서울에서 열린 제3회 아시아 콩쿠르에서 김재율과 함께 공동2위에 올랐다.

제77회 아슬리코 전체 수상자

김봉미 지휘자 겸 아슬리코 아시아대표(왼쪽에서 세번째)와 수상자들

이로써 아슬리코 아시아(대표 김봉미)는 3년 연속 우승자를 배출했으며 지난 2024년 첫 우승자였던 박준혁은 유럽 뿐 아니라 남미 등 전 세계 무대에서 폭넓게 활동하고 있다.

김봉미 아슬리코 아시아 콩쿠르 대표는 “한국 젊은 음악가들에 대한 이탈리아 전문가들의 평가가 날로 높아지고 있다”며 “경륜이 쌓이면서 우리 성악가들의 활동무대가 점점 넓어지고 있다”고 말했다. 아슬리코 아시아 콩쿠르는 베하필하모닉오케스트라와 최첨단 IT 글로벌 기업 비에이치와 오알켐이 주최, 후원하고 있으며 우리 입상자들이 출연하는 오페라를 곧 국내 무대에 올릴 계획이다.

