‘국내 최초 김소스’ 스퀴진, 하우스오브신세계 청담 ‘트웰브’ 입점

스퀴진 ‘쭉 짜서 비벼 먹는 밥친구 김소스씨’ (사진제공=스퀴진)

국내 최초 ‘짜 먹는 김소스’ 브랜드 스퀴진(Squeezin)이 서울 강남구 청담동에 위치한 하우스 오브 신세계 청담의 프리미엄 식품관 ‘트웰브’에 공식 입점했다고 7일 밝혔다.

트웰브는 기존 SSG 푸드마켓 청담점을 전면 리뉴얼한 럭셔리 라이프스타일 큐레이션 마켓이다. 청담 상권의 핵심 고객층인 30~40대 거주민과 인근 직장인들의 소비 패턴을 정밀하게 분석하고, 이를 바탕으로 현대적 감각의 ‘프리미엄 웰니스 푸드’를 집중적으로 선보이며 차별화된 식생활 경험을 돕는다.

제품의 영양 설계와 완성도, 브랜드가 지향하는 철학을 두루 검토하는 트웰브에 스퀴진이 입점한 것은 지난해 신세계백화점 강남점 및 명동본점, SSG 푸드마켓 도곡점 등에서 여러 차례 팝업스토어를 운영하며 브랜드 가치와 제품력을 검증해 온 성과로 평가된다.

스퀴진의 ‘김소스’ 시리즈는 국산 돌김과 특제간장소스를 배합해 특허받은 공법으로 제조한, 국내 최초의 시판용 튜브형 소스이다. 김 원초의 질감과 향을 살린 감칠맛이 특징으로, 들기름막국수나 비빔밥 등 한식은 물론 파스타와 포케, 샐러드 등의 양식에도 폭넓게 어울리는 만능 멀티 소스이다. 별도 조리 없이 음식에 바로 사용할 수 있다는 점에서 간편성이 높다. 또한 1회 사용량(10g) 기준 낮은 당·열량 설계와 24개월의 넉넉한 소비기한으로 해외 유통 및 수출에도 적합하다.

스퀴진은 이번 트웰브 매장에 자사 전 제품인 김소스 시리즈 3종(김소스씨·김명란씨·김와사비씨)을 입점하며 바쁜 현대인들이 일상 식사에서 맛과 영양을 간편한 방식으로 챙길 수 있도록 제안한다.

스퀴진 김소스 시리즈 3종 (사진제공=스퀴진)

정다솜 대표는 “트웰브는 가치 소비를 추구하는 고객들이 모이는 상징적인 공간”이라며 “맛과 영양, 간편함으로 꾸준히 사랑받아온 김소스 시리즈를 트웰브 고객들에게도 선보일 수 있게 돼 뜻깊다”고 전했다.

한편, 국내외 온·오프라인 채널을 확장하며 ‘국내 최초 김소스 브랜드’로서의 입지를 강화해 온 스퀴진은 지속적인 연구를 통해 개발한 신제품 ‘쭉 짜서 찍어 먹는 회친구 김와사비씨’의 정식 출시를 앞두고 있다. 국내외 소비자를 만날 수 있는 접점을 다각도로 넓혀갈 계획이다.

