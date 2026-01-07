계명대학교, 2026학년도 정시 경쟁률 전국 대형 대학 중 1위

계명대학교는 2026학년도 정시모집에서 입학정원 3000명 이상 대형 대학 가운데 전국 최고 수준의 경쟁률을 기록했다고 7일 밝혔다.

대학에 따르면 2026학년도 정시모집 원서접수 결과, 정원 내 기준 모집인원 566명에 5648명이 지원해 9.98대 1의 경쟁률을 기록했다. 이는 입학정원 3000명 이상을 선발하는 전국 대형 대학 가운데 가장 높은 정시 경쟁률이다. 비수도권 대학이 전국 단위 경쟁에서 경쟁력을 보여준 사례라고 대학은 설명했다. 또 2025학년도 경쟁률 7.93대 1과 비교해 큰 폭으로 상승하며 역대 최고치를 경신했다.

재학생들이 인공지능(AI) 메디컬 실습을 하고 있다. 계명대학교 제공

지원자 지역 분포에서도 변화가 확연했다. 전체 지원자 가운데 서울 지역 출신이 9.8%, 경기 출신이 11.1%로 수도권 지원자 비중이 부∙울∙경 지역보다 높은 것으로 집계됐다. 이는 대학을 선택할 때 지리적 접근성보다 교육의 내용과 환경, 진로 설계 가능성을 중시하는 흐름이 확산되고 있음을 보여준다.

대학 측은 인공지능(AI) 기반 교육 확대와 첨단 디지털 인프라 구축, 전공 간 융합 교육, 실습 중심 교육환경 조성 등 그간의 교육혁신 성과가 지원 증가로 이어졌다고 보고 있다. 특히 전국 대학 최초로 AI·소프트웨어정의네트워크(SDN) 인프라를 동시에 구축하고, 전 계열로 AI 활용 교육을 확산한 점도 대학 경쟁력을 부각시킨 요인이라는 것이다.

도달현 입학처장은 “계명대의 사례는 대학 경쟁력이 위치가 아니라 교육의 내용과 환경에서 결정된다는 점을 보여준다”며 “비수도권에서도 최첨단 디지털 인프라와 전공 맞춤형 취업 트랙을 갖추면 학생들이 원하는 진로를 충분히 설계할 수 있다”고 말했다.

