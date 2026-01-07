복싱·탁구·춤까지… 2026년 CES 강타한 ‘로보틱스’ [CES 2026]

6일(현지시간) 미국 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC), 각각 빨간색과 파란색 권투 장갑과 헤드기어를 착용한 두 대의 로봇이 링 위에 올랐다. 먼저 파란색 로봇이 하이킥을 날렸다. 이를 막아낸 빨간색 로봇이 주먹을 뻗으며 거리를 좁혔다. 파란색 로봇이 반격의 펀치를 날리자 빨간색 로봇은 니킥으로 맞받았지만, 파란색 로봇이 연달아 주먹을 날리자 빨간색 로봇은 결국 쓰러졌다. 세리머니를 하듯 파란색 로봇이 두 주먹을 치켜들자 지켜보던 수십명 관람객이 박수를 치며 환호했다.

CES 개막일인 6일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC) 유니트리 부스에서 휴머노이드 ‘G1’ 2기가 복싱 경기를 하고 있다. 라스베이거스=유지혜 기자

이날 개막한 CES 2026에서 중국 로봇 기업 유니트리가 선보인 휴머노이드 ‘G1’ 2기의 복싱 대결 현장이다. 유니트리뿐 아니라 LVCC 노스홀은 온통 로봇들로 가득했다. 춤추는 로봇, 커피를 만드는 로봇, 청소하는 로봇, 셀카를 찍는 로봇…. 그야말로 이번 CES 주인공은 ‘로보틱스’라고 해도 과언이 아니었다.

싱가포르 로봇 스타트업 샤르파는 카메라와 음성인식으로 로봇이 블랙잭 딜러를 하거나 사람과 탁구를 하는 로봇 등을 선보였다. 또 샤르파가 ‘계란 껍데기를 까는 로봇 손’ 개발로 알려진 만큼 종이접기하는 로봇을 시연하며 섬세한 기술력을 강조했다. 다만 일부 중국 기업 부스에서는 휴머노이드 로봇들이 물건 분류에 실패하거나 ‘응급처치’식 테이프가 군데군데 감겨 있는 모습도 눈에 띄었다.

CES 개막일인 6일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC) 샤르파 부스에서 샤르파 로봇이 셀카를 찍고 있다. 라스베이거스=유지혜 기자

한국은 산업통상부 주도로 ‘휴머노이드 맥스 얼라이언스’ 공동관을 꾸리고 로봇 전문 기업들을 한데 모아 눈길을 끌었다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 이번 CES 기조연설 인트로 영상에 등장한 에이로봇의 휴머노이드 ‘앨리스’도 여기서 만날 수 있다. 두 발로 걷는 ‘앨리스4’가 컨베이어 벨트에서 물건을 꺼내 올려두면 바퀴가 달린 ‘앨리스M1’은 이를 다른 선반으로 옮기며 작업 현장을 재현했다.



전날 최초 공개된 현대자동차그룹의 휴머노이드 ‘아틀라스’ 시연에도 발걸음이 쏟아졌다. 전시 첫날임에도 3350명가량이 방문했다. 아틀라스는 한쪽에 쌓인 자동차 부품을 반대쪽으로 옮기는 작업을 시연했는데, 앞서 언급한 로봇들보다 움직임이 훨씬 자연스러웠다.

CES 개막일인 6일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC) 샤르파 부스에서 샤르파 로봇이 사람과 탁구를 치고 있다. 라스베이거스=유지혜 기자

모빌리티 관련 기업이 모인 LVCC 웨스트홀에서 가장 큰 규모(약 557평)인 현대차그룹 부스에서도 ‘로봇 열풍’을 실감할 수 있었다. 부스 안에서 차량은 전기차 아이오닉5를 기반으로 개발된 로보택시와 주차 로봇 시연을 위한 차량 2대뿐이었고, 대부분 로보틱스 제품과 기술로 꾸며졌다.

