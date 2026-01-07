허 찔린 日 뾰족수 없어… “희토류 1년 막히면 24조 손실”

중국이 일본에 대해 결국 ‘희토류 카드’를 꺼내 들어 압박 수위를 높이면서 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 무력 개입’ 시사 발언이 촉발한 중·일 갈등은 2라운드로 접어드는 모양새다. 희토류 수출 규제가 1년간 지속하면 일본 경제에 2조6000억엔(약 24조원) 규모 손실이 발생할 것이라는 전망이 나오는 가운데 일본은 당혹감 속에 대응책을 모색하고 있다.

2025년 10월 손 잡았지만… 시진핑 중국 국가주석(오른쪽)과 다카이치 사나에 일본 총리가 지난해 10월 경주에서 냉랭한 분위기 속에 악수하고 있다. 다카이치 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 시사 발언을 두고 양국 관계가 악화하는 가운데, 중국이 이중용도 물자 수출 금지 조치를 취하면서 갈등이 또 다른 국면을 맞았다. 세계일보 자료사진

일본 정부 대변인인 기하라 미노루 관방장관은 7일 기자회견에서 중국이 전날 발표한 규제 조치를 놓고 “일본만을 대상으로 한 것은 국제 관행에서 크게 벗어난다”며 “결코 허용할 수 없으며, 심히 유감”이라고 밝혔다. 가나이 마사아키 외무성 아시아대양주국장도 전날 심야에 스융 주일 중국대사관 차석공사에게 강하게 항의하고 조치 철회를 촉구했다.



중국이 일본에 수출을 금지한 ‘이중용도 물자’는 민간용, 군용으로 모두 활용할 수 있는 품목을 의미한다. 중국 상무부는 구체적 수출 금지 품목을 열거하지 않았으나, 양국에선 희토류가 포함되는 것을 기정사실화하는 분위기다. 중국 국영매체 간부가 상무부 발표와 거의 동시에 소셜미디어를 통해 “일본의 악랄한 언동을 고려해 중국 정부는 중(重)희토류 수출 관리 심사를 조인다”는 글을 올렸다. 중국 관영 차이나데일리도 소식통을 인용해 중국 정부가 일본을 상대로 일부 희토류 관련 품목의 수출 허가 심사를 강화하는 방안을 검토하고 있다고 전했다.



일본이 특히 주목하는 것은 전기차부터 군사무기까지 다양한 첨단 제품에 필수적으로 쓰이는 디스프로슘 등 중희토류다. 일본 싱크탱크 노무라연구소는 “디스프로슘과 터븀 등 중희토류는 중국 의존도가 거의 100%”라며 “일본 자동차 업체들은 희토류 부족으로 일부 차종의 생산 중단을 경험한 적이 있다”고 지적했다.



중국 정부는 지난해 4월 미국의 상호관세에 대항해 디스프로슘, 터븀, 사마륨, 가돌리늄, 루테튬, 스칸듐, 이트륨 7개 중희토류 관련 품목에 대한 수출 통제에 나선 바 있어 이번에 일본에도 비슷하게 적용할 가능성이 있다. 당시 미국에선 포드 공장 등이 가동을 멈췄고 이후 미국은 대중 반도체 수출 규제를 완화했다. 중국이 희토류를 무기 삼아 미국의 양보를 끌어낸 선례가 있는 만큼 일본에도 똑같이 외교 카드로 활용할 수 있다고 니혼게이자이신문은 짚었다.

노무라연구소는 2012년 센카쿠제도(중국명 댜오위다오)를 둘러싼 갈등 당시 희토류 규제가 일본 경제에 미친 영향을 토대로 새롭게 분석한 결과, 중국의 수출 규제가 1년간 지속하면 손실액은 약 2조6000억엔에 달하고 연간 명목·실질 국내총생산(GDP)은 0.43% 감소할 것으로 추산했다.



이날 일본 주식시장은 직격탄을 맞았다. 도쿄 주식시장에서 닛케이지수는 전장 대비 1.06% 하락했다. 도요타 등 자동차 기업과 미쓰비시중공업 등 방산 기업 낙폭이 컸다. 닛케이지수는 전날 2개월 만의 최고치를 경신한 상태였으나, 중국의 수출 규제 발표로 투자자 심리가 얼어붙었다고 일본 언론들은 분석했다. 일본 관광·유학 자제령, 영화·공연 제한, 수산물 수입 중단에 이어 희토류 규제까지 얻어맞은 일본 정부는 상당히 당황하는 눈치다. 일본 외무성 관계자는 아사히신문에 “왜 이 시기에 규제를 강화했는지 모르겠다”며 허를 찔렸다는 인식을 내보였다.



일본은 일단 신중하게 사태 파악에 주력하겠다는 태도다. 기하라 관방장관은 “이번 조치 대상 등을 포함한 내용에 명료하지 않은 점도 많아 우리나라(일본) 산업에 미치는 영향 등에 관한 언급은 자제하겠다”며 “내용을 자세히 조사, 분석한 이후 필요한 대응을 검토해 가고자 한다”고 말했다.



중국이 요구하는 다카이치 총리 발언 철회는 염두에 두고 있지 않은 것으로 보인다. 일본은 해당 발언이 기존 정부 입장과 다르지 않다고 강조해왔다.



일본은 희토류 공급망 다변화, 미국 등 동맹국과의 공조 강화 등을 모색할 것으로 보이는 가운데 사태 악화 시 ‘맞불’을 놓을 가능성도 제기된다. 2019년 한국 대법원의 강제동원 손해배상 판결에 대해 보복성으로 내놨던 반도체 핵심 소재 수출 규제에 나설 수도 있다는 분석이다.

