[재미로 보는 오늘의 운세] 1월 8일 (목요일) 돈 없는 아픔도 결국 지나간다

96년생 달라진 것이 없다면 반성이 필요하다. 84년생 소원하는 바가 크지만 성취하긴 역부족이다. 72년생 부부간에 동질성을 찾아라. 60년생 선택은 오로지 자신의 고유권한이다. 48년생 진주가 아름다운 이유를 깨우치라. 36년생 도와주는 것은 좋지만 분수에 맞게 하라.

97년생 엇비슷한 상황이 반복될 가능성이 다분하다. 85년생 상황을 이끌어 가고 싶지만 힘이 모자란다. 73년생 내 마음을 급하게 주는 것이 아니다. 61년생 돌아가지 않는 물레방아는 무용지물이다. 49년생 모자라더라도 그대로 밀고 나가라. 37년생 소일이 나타나니 즐겁다.

98년생 중앙선에서 자리를 꼿꼿하게 잘 지켜라. 86년생 문서상의 하자가 발생할 수 있다. 74년생 정당한 방법이 아니면 취해서는 안된다. 62년생 손에 꼭 쥐기 위해 노력을 쏟아야 한다. 50년생 진행상황이 불리하면 뒤로 물러나라. 38년생 평범하게 보이는 것이 매우 소중하다.

99년생 열 사람이 한 명의 도둑을 잡기 힘들다. 87년생 아랫길도 위험하고 윗길도 미덥지 못하다. 75년생 성취하려면 진솔한 대인관계가 필요하다. 63년생 실패 뒤에 숨어있는 원인을 찾아내라. 51년생 마음이 무거우면 의욕이 떨어지기 마련이다. 39년생 건강이 호전되고 컨디션이 좋아진다.

00년생 지난일에 마음을 비우자. 88년생 불가능하다고 확신을 심으면 안주하게 된다. 76년생 얼렁뚱땅 넘어가려는 행동은 삼가라. 64년생 장기적인 안목을 기르면서 현실에 적응해라. 52년생 사업자는 기업의 체질개선이 필요하다. 40년생 오라는 곳은 없어도 갈 곳은 많다. 28년생 인간관계와 금전관계에 조심하자.

01년생 긍정적인 사고방식이 필요하다. 89년생 오늘은 노력한 일의 결과가 신통치 않다. 77년생 막역해도 금전문제가 연루되면 감정상한다. 65년생 직업적인 어려움은 누구나 느낀다. 53년생 편견에 사로잡혀 일을 그르치지 마라. 41년생 모든 것을 소유해도 건강을 잃으면 소용없다. 29년생 환경변화에 빠른 적응력이 필요.

02년생 분위기에 도취되는건 피하라. 90년생 주의하라. 직감보다는 정확한 정보를 입수하라. 78년생 연인은 추구하는 것이 달라야 바람직하다. 66년생 결정적인 과오를 범하기 쉬운 때. 54년생 기본적인 것을 해결한 연후에 넘어가라. 42년생 가볍게 여기다가 병을 키울 수 있다. 30년생 정확한 데이터가 없으면 나서지 마라.

03년생 동료의 일 때문에 갈등이 생긴다. 91년생 재물과 명예가 한꺼번에 이루워진다. 79년생 선의의 거짓말도 자주 하면 효과가 없다. 67년생 과거에 얽매이면 불만이 쌓이게 될 뿐이다. 55년생 감당하기 힘든 일에는 손대지 말아라. 43년생 가능한 일에 희망을 거는 것이 옳다. 31년생 몸도 마음도 지치기 쉬운 시기다.

04년생 독립하고 싶은 생각이 든다. 92년생 재정적인 어려움은 스쳐 지나가는 아픔. 80년생 참는 자에게 복이 온다는 말을 새겨라. 68년생 대체적인 윤곽을 잡았다면 일을 진행해라. 56년생 흐름을 잘 이용하면 소득이 따른다. 44년생 심신이 피로하면 소란한 곳으로 가라. 32년생 불로소득에 마음을 빼앗기면 많은 걸 잃는다.

05년생 사람과는 거리를 두는 것이 좋다. 93년생 가장 좋은 길을 제쳐두고 돌아가는 격이다. 81년생 근성이 없으면 사람들에게 불안감을 준다. 69년생 겉으로는 힘이 있어 보이지만 불안하다. 57년생 물욕이란 적당하면 큰 도움이 된다. 45년생 모래 위에 성을 쌓는 행위는 자제하라. 33년생 오직 건강만 생각하는 것이 좋다.

06년생 행동이 약하면 좋은 결과가 힘들다. 94년생 보이지 않는 벽을 상대하는 것과 같다. 82년생 새로운 시작은 또 다른 마지막을 의미한다. 70년생 마음이 편안하면 일이 잘된다. 58년생 집안이 소란할 때는 적극적으로 해결하라. 46년생 한적한 곳에서 사고 날 가능성이 다분하다. 34년생 사소한 정보도 선택해서 취하라.

95년생 괴로움을 참아내면 기쁨을 진정으로 느낀다. 83년생 흥미진진한 사건의 이면에는 위험이 따른다. 71년생 한번 지나간 건 되돌아오지 않는다. 59년생 막무가내로 밀어붙이면 불똥이 튄다. 47년생 뜻을 모두 수용할 수 없어도 귀담아들어라. 35년생 가족이 두 갈래 길에서 갈등을 일으킨다.

백운철학원

