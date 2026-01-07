“청소년, 하루 3.3시간 온라인 영상 시청”

우리나라 10대 청소년들이 유튜브와 인스타그램 등 온라인 동영상 콘텐츠를 하루 3시간 넘게 시청하는 것으로 조사됐다. 특히 길이가 짧은 쇼트폼 콘텐츠의 시청 증가세가 두드러졌다.

사진=게티이미지뱅크 제공

7일 한국언론진흥재단의 ‘2025 10대 청소년 미디어 이용 조사’ 보고서에 따르면 초등학교 4학년부터 고등학교 3학년의 온라인 동영상 시청 시간은 하루 평균 200.6분(3.3시간)으로 나타났다. 이 중 중학생이 233.7분으로 가장 많았고, 다음으로 고등학생 226.2분, 초등학생이 143.6분 순이었다.



전체 응답자의 95.1%는 지난 일주일 동안 온라인 동영상 플랫폼 서비스를 이용한 적이 있다고 답했고, 이들의 일평균 시청 시간은 210.8분이었다.

주로 시청한 콘텐츠는 게임(63.9%), 음악·공연·댄스(50.6%), 요리·먹방(40.6%) 등이었다. 주로 이용하는 플랫폼은 인스타그램 릴스(37.2%), 유튜브(35.8%), 유튜브 쇼츠(16.5%), 틱톡(8.0%), 네이버 클립(1.3%) 등의 순이었다.



보고서는 “온라인 동영상 플랫폼의 단순 이용 경험률은 유튜브가 가장 높았지만 자주 이용하는 플랫폼에서는 인스타그램 릴스가 유튜브를 추월했다”며 “청소년의 온라인 동영상 소비 중심축이 롱폼에서 쇼트폼으로 이동한 것으로 보인다”고 밝혔다.

실제로 지난 일주일 동안 쇼트폼 콘텐츠를 얼마나 자주 보았느냐는 질문에 응답자 49.1%가 ‘매일’ 본다고 답했다. 직전인 2022년 조사에서 매일 본다는 응답률 0.2%과 비교하면 큰 폭으로 늘었다.



동영상 플랫폼에 직접 촬영한 영상을 업로드한 경험이 있다고 답한 청소년도 30.3%에 달했다. 인터넷과 모바일을 통한 영상 시청은 늘어난 반면 지난 일주일간 TV를 시청한 적 있다고 답한 청소년은 84.8%로, 2022년 조사보다 12.6%포인트 하락했다.



이번 조사는 재단이 한국갤럽에 의뢰해 지난해 6∼9월 초등학교 4학년부터 고등학교 3학년까지 2674명을 대상으로 이뤄졌다.

