“여전히 내란 옹호, 점입가경”…김동연, 국힘·김건희 일가 동시에 비판

“선거가 다가오면 반복되는 국민의힘의 사과 코스프레입니다.”

김동연 경기지사가 2024년 12월 윤석열 당시 대통령의 탄핵을 주장하는 1인 시위를 벌이고 있다. 경기도 제공



‘12·3 비상계엄’을 질타해온 김동연 경기도지사가 국민의힘과 김건희씨 일가를 동시에 강도 높게 비판했다.

김 지사는 7일 장동혁 국민의힘 대표가 12·3 비상계엄에 대해 ‘잘못된 수단’이라고 사과한 것과 관련해 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 “이게 진짜 사과 맞습니까”라고 지적했다.

사진=김동연 지사 SNS 캡처

그는 “비상계엄이 잘못된 수단이라니, 그 사과의 끝은 여전히 내란 옹호 아니냐”며 “장 대표의 사과가 최소한의 진정성을 가지려면 장 대표 본인을 포함해 내란 옹호자들에게 엄정한 책임을 물어야 한다”고 목소리를 높였다.

이어 “선거의 승패보다 중요한 건 원칙과 상식”이라며 “원칙과 상식이 모호하다면 염치라도 있어야 한다”고 꼬집었다.

앞서 장 대표는 이날 서울 여의도 당사에서 열린 기자회견에서 불법계엄에 대해 “2024년 12월3일 선포된 비상계엄은 상황에 맞지 않는 잘못된 수단이었다”며 “우리 국민께 큰 혼란과 불편을 드렸고, 자유민주주의 헌정 질서를 지켜온 당원들께도 큰 상처가 됐다”고 말했다. 그러면서 “국민 여러분께 깊이 사과드린다”고 덧붙였다.

김동연 경기지사가 2023년 10월 국토교통부 국정감사에서 김건희씨 일가와 관련한 양평고속도로 의혹의 해소를 요구하고 있다. 연합뉴스

김 지사는 이날 양평고속도로 의혹에 대해서도 질책했다. SNS에 올린 글에서 “윤석열·김건희 일가의 ‘패밀리 비즈니스’가 정말 점입가경”이라며 “김건희 일가의 양평고속도로 변경 종점부에 주택사업을 계획한 문건이 나왔다”고 전했다.

이어 “노선 변경에 대한 윗선 개입의 결정적 증거인 이 문건을 확보하고도 특검은 윗선까지 수사하지 못했다. 2차 종합특검이 필요하다”고 덧붙였다.

김 지사는 “양평고속도로 의혹의 윗선과 몸통, 끝까지, 반드시, 제대로 파헤쳐야 한다. 그것이 국민의 요구이자 정의를 바로 세우는 길”이라고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지