인천 서구, 23일 마지막 신년음악회… 7월 행정체제 개편

올해 7월 행정체제 개편을 앞두고 ‘인천 서구’라는 이름으로 마지막 새해 음악회가 열린다. 인천서구문화재단은 23일 오후 7시30분 2026년 신년음악회 ‘Fly High Seogu!’를 개최한다. 이날 서구민과 지역 기관·단체·기업, 예술인 등이 한자리에 모여 새로운 도약을 기원하는 자리로 마련된다.

공연 1부는 관내에서 활동 중인 민간의 노을 오케스트라의 연주로 시작한다. 이어 청년들로 구성된 합창단 문콰이어, 메조소프라노 신현선이 노래하며 마무리한다. 2부에서는 전통타악팀 아작의 신년 대북 퍼포먼스로 힘차게 막을 올리고, 서구립합창단이 뮤지컬 모차르트의 대표곡을 선보이며 희망찬 분위기를 이어간다.

무대의 피날레는 3개 서구립예술단이 함께하는 합동공연 ‘아리랑’으로 장식된다. 세대를 아우르는 대합창으로 공동체의 화합과 미래를 상징적으로 표현할 예정이다. 전석 무료 공연으로 엔티켓 홈페이지를 통해 사전 예매할 수 있다.

부대 프로그램으로 20∼25일 인천서구문화회관 전시장에서 ‘서구작가 신년 전시’가 열린다. 50명의 작품을 한자리에서 선보이는 기획전이다. 지역 미술의 현재와 미래 가능성을 조망하는 계기가 될 전망이다.

