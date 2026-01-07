노관규 순천시장 “전남 동부권에 ‘RE100 반도체 국가산단’ 유치해야”

노관규 전남 순천시장이 정부의 핵심 전략산업인 ‘RE100(재생에너지 100%) 반도체 국가산단’을 순천 미래첨단 소재 국가산단 후보지에 유치해줄 것을 전남도에 공식 건의했다. 수도권 반도체 클러스터의 전력·용수 한계를 극복하고 남부권으로 산업 생태계를 확장해야 한다는 취지다.

7일 순천시에 따르면 노 시장은 이날 전남도청에서 김영록 전남도지사를 만나 순천 해룡과 광양 세풍 일원 120만평 부지를 ‘RE100 반도체 특화단지’로 지정해달라고 강력히 요청했다. 앞서 노 시장은 지난 5일 순천상공회의소 신년회에서도 김 지사에게 이 같은 구상을 전달하며 협조를 구한 바 있다.

노관규 순천시장이 7일 전남도청에서 김영록 전남도지사를 ‘RE100(재생에너지 100%) 반도체 국가산단’을 순천 미래첨단 소재 국가산단 후보지에 유치해줄 것을 공식 건의하고 있다. 순천시 제공

순천시가 내세우는 가장 큰 강점은 반도체 산업의 3대 핵심 요소인 ‘전력·용수·정주여건’이다. 전남 동부권은 태양광과 풍력 등 15GW 이상의 재생에너지 공급이 가능해 ‘RE100’ 실현이 용이하다. 또 50억t의 저수량을 보유한 주암댐·상사댐을 통해 안정적인 산업용수 공급이 가능하다는 점도 큰 매력이다.

산업 생태계의 대전환도 기대된다. 현재 위기를 겪고 있는 여수 석유화학단지와 광양 철강산업은 이미 반도체 특수원료(스페셜티 케미칼) 생산이나 반도체용 가스 기업 인수 등 주력 산업 재편을 추진 중이다. 반도체 국가산단 유치는 이러한 기업들의 변신과 맞물려 전남 동부권 산업 판도를 완전히 바꿀 전기가 될 전망이다.

노 시장은 이번 유치가 광주·전남 행정통합의 실질적인 성과를 보여줄 ‘초광역 전략산업’의 신호탄이 될 것으로 보고 있다. 광주의 반도체 첨단 패키징 역량과 전남의 제조·소재 기반을 연결해 삼성전자나 SK하이닉스 등 앵커 기업을 유치하겠다는 전략이다.

이는 대만이나 일본 등 반도체 선진국들이 국가 안보와 확장성을 고려해 수도권에 집중된 팹(Fab)을 지역으로 분산 배치하는 글로벌 트렌드와도 궤를 같이한다.

노관규 순천시장은 “이번 RE100 반도체 국가산단 유치는 순천을 넘어 전남 동부권 재도약을 위한 마지막 골든타임”이라며 “수도권 클러스터의 한계를 극복할 수 있는 최적지인 전남 동부권에 국가산단이 반드시 조성돼야 한다”고 말했다.

