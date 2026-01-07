‘하청직원 폭행 논란’ 호카 총판사 대표 사퇴…“진심으로 사과”

최근 하청업체 직원 폭행 논란에 휩싸인 조이웍스앤코 조성환 대표가 자리에서 물러난다고 밝혔다. 이 업체는 러닝화 브랜드 ‘호카(HOKA)’의 국내 총판 역할을 하고 있다. 조이웍스앤코 공식 홈페이지 캡처

최근 하청업체 직원 폭행 논란에 휩싸인 조이웍스앤코 조성환 대표가 자리에서 물러난다고 밝혔다. 이 업체는 러닝화 브랜드 ‘호카(HOKA)’의 국내 총판 역할을 하고 있다.

조 대표는 7일 회사를 통해 전한 입장문에서 ”저의 부적절한 행동으로 많은 분께 분노와 실망을 드려 고개 숙여 진심으로 사과한다“며 ”이번 사건은 전적으로 저 개인의 잘못이고 정당화할 수 없는 불찰“이라고 말했다.

이어 ”어떠한 이유로도 물리력 행사가 정당화될 수 없다는 것을 잘 아는데도 순간의 감정을 추스르지 못하고 돌이킬 수 없는 잘못을 저질렀다“며 ”저의 경솔한 행동으로 상처 입으신 분들께 진심으로 사과한다“고 덧붙였다.

조 대표는 ”무엇보다 괴롭고 부끄러운 것은 저의 잘못으로 임직원들까지 비난을 받는다는 점“이라며 ”누구보다도 러닝과 아웃도어 활동을 사랑하는 직원들이 저의 잘못 때문에 고개 숙여야 하는 상황이 된 데 참담한 심정“이라고 했다. 자신의 잘못으로 파트너사와 임직원들이 더 이상의 피해를 겪지 않기를 바란다면서 그는 ”다시 한번 진심으로 사과드린다“고 고개숙였다.

앞서 조 대표는 하청업체 관계자들을 폭행한 사실이 드러나 논란에 휩싸였다. 피해자들이 갈비뼈 골절과 뇌진탕 증세 등 전치 진단을 받은 것으로 전해진 가운데, 조 대표 측은 하청업체의 부당한 행위에 대응하는 과정에서 발생한 ‘쌍방 폭행’이라는 입장을 보여왔다.

