[포토] 아카소 에이지 '반가운 손인사'

일본 배우 아카소 에이지가 7일 서울 신도림 더 세인트 웨딩에서 열린 일본 TV TOKYO 드라마 프리미어23 ‘첫입에 반하다’ 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

드라마 ‘첫입에 반하다’는 일본과 한국의 각 문화와 가치관 차이에 혼란스럽지만 서로에게 끌리는 하세 타이가와 박린의 진심이 가슴 깊이 전해지는 순정 러브 스토리다.

