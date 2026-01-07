아이 손에서 떨어진 명품 키링 파손…90만원 배상 갑론을박

명품 매장에서 아이가 진열품을 만지다 파손했다는 이유로 수십만원을 지불해야 했다는 사연이 공개됐다.

지난 5일 JTBC '사건반장'에는 9살 딸을 키우는 40대 여성의 사연이 소개됐다.

지난 5일 JTBC '사건반장'에는 명품 매장을 방문했다 키링을 망가뜨린 딸 때문에 수십만원을 지불했다는 여성의 사연이 공개됐다. JTBC 사건반장 캡처

사연자는 "지난주 새해를 맞아 가족들과 해외여행을 가게 됐다"며 "출국 전 그동안 차곡차곡 모은 돈으로 저를 위한 선물을 하기 위해 공항 면세점에 있는 명품 매장에 들어갔다"고 말문을 열었다.

딸과 함께 해당 명품 매장을 방문한 사연자는 원하는 지갑을 고른 뒤 할인을 받기 위해 면세점 사이트 회원가입을 하고 있었다.

사연자의 딸은 매장 내에 진열된 키링을 만지고 있었는데 순간 일이 벌어졌다.

사연자는 "키링을 만지지 말아 달라는 직원의 말에 딸이 키링에서 손을 놓는 순간 키링 다리가 떨어졌다"며 "저는 얼음이 됐고, 당황한 직원은 곧바로 매니저를 불러왔다"고 회상했다.

매니저는 "키링 다리가 완전 떨어졌네"라고 했고, 사연자는 "그거 원래 좀 달랑달랑했다. 아무튼 죄송하다. 어떻게 하면 좋겠냐"고 물었다.

이에 매니저는 "죄송하지만 이 상품은 이제 판매가 불가하다"며 "구매를 해 주셔야 한다"고 말했다.

사연자는 "실로 된 부분 하나 떨어진 건데 A/S로 어떻게 처리 안 되냐"고 질문했고, 매니저는 "그런 식으로 처리할 수 없다. 죄송하지만 이거 얼마 안 한다. 90만원 계산 도와드리겠다. 아까 고르신 지갑도 같이 하시겠느냐"고 응대했다.

결국 사연자는 계획에 없던 키링을 구매한 뒤 비행기에 탑승했다.

사연자는 "물론 저희 아이가 잘못한 건 인정하지만 이런 식의 대응이 맞나 좀 억울하더라"며 "제 딸 말고 이미 다른 사람들도 수없이 만진 진열용 상품 아닌가. 정말 이걸 제값 주고 사는 게 맞냐"고 하소연했다.

방송에 출연한 패널들은 상반된 의견을 내놨다.

박상희 심리학 교수는 "아이 때문에 떨어져서 깨뜨렸다고 해도 이렇게 제값을 다 받는 건 너무 융통성이 없다고 생각한다"며 "동네 가게에서도 아이가 이랬을 때는 엄마가 다른 걸 사거나 하면 봐주거나 아주 저렴하게 주지 않느냐"고 꼬집었다.

이어 "명품이라는 것도 로고를 달고 나왔을 때나 비싼 거지 원가가 90만원이나 되느냐"며 "다시 A/S를 한다던지 융통성을 발휘했어야 한다고 생각한다"고 꼬집었다.

반면 박지훈 변호사는 "따져봐야 할 것 같기는 하지만 매니저가 일부러 그러는 것 같지는 않다"면서 "기본적으로 손괴를 하거나 파손했으면 책임져야 한다. 그걸 왜 안 지려 하냐"고 말했다.

누리꾼들은 "살 거 아님 만지는 거 아니다", "파손했으면 책임져야지", "직원이 아이에게 만지지 말아달라고 말한다는 건 그냥 살짝 건드는 수준이 아니였다는 거다" 등의 반응을 보였다.

