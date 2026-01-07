코스피, 나흘째 올라 사상 첫 4,600선 돌파…반도체주 '활활'

코스피가 7일 미국발 훈풍에 나흘째 올라 사상 처음 4,600선을 돌파했다.



이날 오전 9시 16분 기준 코스피는 전장보다 75.48포인트(1.67%) 오른 4,600.96이다.

지수는 전장보다 40.86포인트(0.90%) 오른 4,566.34로 출발해 전날 기록한 사상 최고치(4,525.48)를 재차 경신한 뒤 상승폭을 키우고 있다.



코스피는 새해 첫 거래일 사상 첫 4,300선을 넘어선 데 이어 이날까지 4거래일 연속 매일 100포인트 단위로 사상 최고치를 경신 중이다.



서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 3.0원 오른 1,448.5원에 거래를 시작했다.



유가증권시장에서 외국인이 4천735억원 순매수하며 지수를 끌어 올리고 있다. 반면 개인과 기관은 각각 3천418억원, 1천193억원 매도 우위를 보이고 있다.



외국인은 다만 코스피200선물시장에서는 2천575억원 '팔자'를 나타내고 있다.



간밤 뉴욕증시는 세계 최대 가전·정보기술 전시회 'CES 2026'에서 주요 기술기업들이 앞다퉈 인공지능(AI) 로드맵을 선보이자 기대감에 3대 지수가 일제히 상승했다.



특히 다우존스30 산업평균지수와 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 일제히 사상 최고치를 경신했다.



젠슨 황 최고경영자(CEO)가 기조연설에서 향후 메모리 업황에 대한 긍정적 전망을 내놓자 기술주 투자 심리가 개선되면서 필라델피아반도체지수(2.75%)는 3거래일 연속 상승했다.



스티븐 마이런 연방준비제도(Fed·연준) 이사가 언론 인터뷰에서 연내 1%포인트가 넘는 공격적인 기준금리 인하가 필요하다고 주장한 점도 매수세를 자극했다.



이에 국내 증시도 반도체를 중심으로 상승 압력을 받고 있다.



한지영 키움증권 연구원은 "연초부터 미국, 한국 증시 모두 주도주인 반도체주의 랠리가 전개되고 있으며, 신규 상방 재료들이 유입되면서 이들 주가 급등에 정당성을 부여하고 있는 모양새"라고 설명했다.



시가총액 상위 종목 중 삼성전자[005930](3.60%)가 사상 처음 14만원선을 돌파했으며, SK하이닉스[000660](4.68%)도 역대 처음 76만원대를 기록했다.



아울러 '로보틱스 모멘텀'에 힘을 받은 현대차[005380](6.01%)를 비롯해 LG에너지솔루션[373220](0.40%), 삼성바이오로직스[207940](2.27%), 기아[000270](1.06%), 한화에어로스페이스[012450](1.96%) 등도 강세다.



반면 두산에너빌리티[034020](-0.58%), 셀트리온[068270](-0.47%), KB금융[105560](-0.55%), 신한지주[055550](-0.99%), NAVER[035420](-1.44%) 등은 하락 중이다.



업종별로 보면 전기전자(3.51%), 유통(2.82%), 정보기술(2.57%) 등이 오르고 있으며 오락문화(-1.50%), 화학(-0.69%) 등은 하락 중이다.



반면 같은 시각 코스닥지수는 전장보다 2.65포인트(0.28%) 내린 953.32다.



지수는 전장보다 1.77포인트(0.19%) 오른 957.74로 출발해 상승폭을 줄이다 하락세로 돌아섰다.



코스닥시장에서 외국인과 기관이 각각 1천151억원, 173억원 순매도하고 있으며 개인은 1천319억원 매수 우위를 보이고 있다.



알테오젠[196170](-0.74%), HLB[028300](-1.28%), 펩트론[087010](-2.76%), 삼천당제약[000250](-0.81%), 코오롱티슈진[950160](-0.58%) 등이 내리고 있다.



에코프로비엠[247540](1.95%), 에코프로[086520](2.36%), 에이비엘바이오[298380](0.50%), 레인보우로보틱스[277810](0.87%), 파마리서치[214450](0.35%) 등은 상승 중이다.

