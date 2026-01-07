"톱스타 1000만원·난 75만원"…'데뷔 34년차' 男배우 출연료 격차에 '괴리감'

'데뷔 34년차' 배우 이정용이 데뷔 시절을 떠올리며 톱스타와의 출연료 차이에 대해 아쉬움을 토로했다.

이정용은 6일 방송된 KBS 1TV '아침마당' 화요초대석에 두 아들 이믿음·이마음과 함께 출연했다.

이날 이정용은 1993년 뮤지컬 '레미제라블'로 데뷔했던 시절을 떠올렸다. 그는 "군 제대 후 아버지가 돌아가셨고, 실질적으로 가장이 됐다. 그런데 당시 무대는 돈이 안 됐다"고 말했다.

이어 "어떤 작품에서 방송 활동을 활발히 하던 톱스타가 왔는데, 저는 앙상블이었다"며 "그 톱스타는 두 달 연습하고 한 달 공연한 뒤 1000만원을 받았는데, 저는 75만원을 받았다"고 전했다.

그러면서 "너무 괴리감을 느꼈다"고 털어놨다.

이후 생계를 책임져야 했던 그는 방송 데뷔를 위해 방송사 시험을 봤지만 계속 떨어졌다고 회상했다.

다만 그는 "그런데 개그맨 시험을 봤더니 한 번에 붙었다. 1000명 중 1등이었다"고 말했다. 그는 개그맨 활동 당시 아이스맨 캐릭터로 신인상을 받기도 했다.

이정용은 "예능을 계속 했어야 하는데, 프로필을 들고 드라마 제작국을 돌아다녔다"며 "예능국에서는 '신인상까지 탔는데 왜 그러냐고, 미쳤다'고 했다"고 회상했다.

아울러 "프로필을 돌리다가 어느 날 드라마국 PD가 부친상을 당했다는 걸 알게 됐는데, 누군지도 모르면서 조문을 갔다"며 "그 정도로 간절했다"고 전했다.

개그맨에서 배우로 전향한 데 대해 "후회가 아예 없는 건 아니지만, 하고 싶은 대로 살았기 때문에 크게 후회하진 않는다"고 했다.

