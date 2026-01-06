리창 만난 李대통령 “한·중관계 발전 큰 역할 기대”

중국을 국빈 방문 중인 이재명(얼굴) 대통령은 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 마친 이튿날인 6일 중국의 ‘2인자’인 리창 국무원 총리, 국회의장 격인 자오러지 중국 전국인민대표회의 상무위원장과 잇따라 회동하고 올해를 한·중 관계 전면 복원의 원년으로 삼겠다는 의지를 거듭 밝혔다.

중국을 국빈방문 중인 이재명 대통령이 6일 베이징 조어대에서 진행된 리창 총리와의 면담에서 발언하고 있다. 연합

이 대통령은 베이징 댜오위타이(釣魚臺·조어대)에서 리 총리와 접견 및 오찬에서 “시 주석님과 두 차례 회담을 통해 민생과 평화에 기여할 수 있는 방향으로 한·중 간에 전략적 협력 동반자 관계를 더 성숙하게 발전시켜 나가자는 데 뜻을 모았다”면서 “이번 일정을 통해 올해를 한·중 관계 전면 복원의 원년으로 삼고, 한·중 관계 발전을 되돌릴 수 없는 시대적 흐름으로 공고히 하려고 한다”고 말했다.



이 대통령은 “총리님께서는 중국의 경제를 총괄하면서 민생 안정을 담당하며, 한·중·일 정상회의의 중국 측 대표로서 역내 평화와 협력의 기반을 다지는 데에도 기여하고 계신다”고 말했다.



리 총리는 “한·중 정상 간의 전략적 지도로 양국 관계는 새로운 면모를 보이고 있다”며 “어제 시 주석과 이 대통령이 회담을 진행해 중·한 전략적 협력 동반자 관계를 심화·발전시키는 구체적 계획을 지도했다”고 평가했다.

리창 중국 국무원 총리가 6일 베이징 조어대에서 진행된 이재명 대통령과의 면담에서 발언하고 있다. 연합

이 대통령은 리 총리 접견에 앞서 베이징 인민대회당에서 자오 위원장과 만났다. 이 대통령은 자오 위원장이 그간 한·중 교류에 기여한 점을 언급하고 “2012년 산시성 당서기 시절 삼성전자의 대규모 투자도 유치하시며 한·중 경제협력에 의미 있는 기여를 하신 점도 잘 안다”고 감사를 표하기도 했다.

중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 6일(현지 시간) 베이징 인민대회당에서 자오러지 전국인민대표대회 상무위원장과 기념촬영을 하고 있다. 뉴시스

자오 위원장은 “건강하고 안정적이며 지속적으로 심화하는 중·한 관계는 양국 국민의 이익에 부합하고 지역과 세계의 평화와 안정, 발전과 번영에 유리하다”고 화답했다.

