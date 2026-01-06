美 포브스, 씨엔블루 신보 집중 조명…"전 세계서 뜨거운 반응"

日 앨범 '신토우야(心盗夜)' 오리콘 차트 싱글 1위, 콘서트 개최 등 성과 주목
미국의 경제 전문지 포브스(Forbes)가 밴드그룹 씨엔블루(CNBLUE)의 신보에 주목하며 이들의 과거 성과에도 긍정적인 평가를 보였다.
포브스는 지난 2일 'FNC엔터테인먼트, 씨엔블루 컴백 기대로 주가 상승'이라는 제목의 기사를 게재했다.
기사에는 "씨엔블루가 새해 첫 날 공개한 신곡 '그러나 꽃이었다(Still, a Flower)'가 창립 20주년을 맞은 FNC엔터테인먼트에 긍정적인 영향을 미치고 있다"고 전했다.
이어 "씨엔블루는 오랜만에 정규 앨범 발매를 앞두고 있으며, 선공개 곡 '그러나 꽃이었다(Still, a Flower)'가 전 세계에서 뜨거운 반응을 이끌고 있다"고 설명했다.
또 매체는 "씨엔블루가 지난해 11월 일본에서 발매한 앨범 '신토우야(心盗夜)' 일본 음원차트인 오리콘 데일리 및 주간 싱글 랭킹 1위를 차지했다"며 "지난 연말 일본 요코하마에서 열린 FNC 패밀리 콘서트 'FNC 킹덤'에 출연하는 등 활발한 활동을 펼치고 있다"고 알렸다.
이들의 이번 정규 3집 '3LOGY'는 선공개 곡과 타이틀곡을 포함해 총 10곡의 자작곡으로 구성됐다.
특히 선공개된 '그러나 꽃이었다(Still, a Flower)'는 상처와 어둠 속에서도 다시 피어나는 꽃처럼, 서늘한 현실 속에서도 끝내 자신만의 향기를 되찾는 순간의 찬란함을 담아낸 곡으로 정용화가 작사와 작곡에 직접 참여했다.
1년 3개월 여 만에 가요계에 컴백하는 씨엔블루의 정규 3집 '3LOGY'는 오는 7일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 타이틀곡 'Killer Joy'(킬러조이) 뮤직비디오와 함께 공개된다.
