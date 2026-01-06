버티기 돌입한 김병기… 與 “선당후사를” 공개 탈당 요구 분출 [김병기 의혹 확산]

원내사령탑이 공천 헌금 의혹으로 물러난 더불어민주당이 이 사안을 개인의 일탈로 규정하고 조속한 사태 수습에 총력을 기울이고 있다. 김병기 전 원내대표를 향한 탈당 요구가 당내에서 공개적으로 분출하기 시작했지만 당사자가 버티기로 일관하고 있어 지방선거를 앞두고 당에 부담으로 작용하는 모양새다.

웃음으로 덮기엔… 5일 서울 동작구갑을 지역구로 두고 있는 더불어민주당 김병기 의원의 지역사무실 건물에 김 의원 얼굴 현수막이 걸려있다. 공천헌금 의혹 등으로 원내대표에서 물러난 김 의원은 “제명당하더라도 탈당하지 않겠다”고 밝혔다. 뉴시스

◆鄭 “시스템 에러 아닌 휴먼 에러”



민주당은 6·3 지방선거를 5개월 앞두고 터진 공천 헌금 의혹 사태란 악재를 극복하는 데 당력을 집중하고 있다. 무엇보다 이해찬 전 대표 시절 확립한 ‘시스템 공천’에 대한 자부심이 강했던 민주당은 기초의원 공천 헌금으로 1억원을 주고받은 정황이 담긴 육성 녹음이 적나라하게 일반에 공개된 데 큰 충격을 받은 표정이다. 우선 측근을 통해 돈을 받은 의혹을 받고 있는 강선우 의원을 제명 처분한 민주당은 이 사안이 시스템 문제라기보단 개인의 일탈이란 입장이다.



민주당 정청래 대표는 6일 유튜브 방송에서 “‘이런 일이 있을 수 있나’라는 생각이 들었다”고 운을 뗐다. 일각에서 2022년 지방선거 공천을 받았던 이들에 대한 전수조사 필요성을 제기하는 점을 두고선 “이 외에 다른 일은 없다고 믿고 있고, 없을 것으로 본다”고 선을 그었다. 그러고선 “시스템 에러(구조적 문제)라기보단 휴먼 에러(사람 문제)에 가깝다”면서 “(해결책은) 이런 일이 발붙이지 못하도록 발본색원, 원천봉쇄하는 일밖에 없다”고 강조했다.

정청래 더불어민주당 대표. 뉴시스

정 대표는 새해 첫날 긴급 최고위원회의를 소집해 탈당한 강 의원을 제명 처분하는 고강도 조치를 취했다. 정 대표는 지난해 7월 강 의원이 여성가족부 장관 후보자 시절 갑질 논란으로 궁지에 몰렸을 때 온정적으로 대해준 데 이어 당 국제위원장에 유임시키는 등 거듭 손을 내밀어 준 바 있다. 하지만 노무현 전 대통령 시절 처음 도입된 경선 제도로 국회에 입성한 정 대표로선 공천 헌금 의혹이야말로 용납할 수 없는 사안이었다. 정 대표는 지방선거를 앞두고 ‘클린 선거 암행어사단’을 조직해 공천 비리가 발붙일 곳 없게 만들겠단 의지를 거듭 강조하고 있다.



김 전 원내대표에 대한 탈당 요구도 분출하기 시작했다. 박지원 의원은 광주에서 김 전 원내대표의 자진 탈당 필요성에 대해 “눈물 흘리며 강연했다”고 페이스북에 적었다. 박 의원은 “억울하더라도 선당후사, 살신성인의 길을 가야 한다고 말하면서 눈시울이 뜨거워졌다”며 “경찰 수사로 억울함을 풀고 돌아와 ‘큰 형님’ 하고 부르는 예의 투박한 김병기 ‘동생’의 모습을 보고 싶다”고 했다.



박 의원은 “12일까지 (윤리심판원의) 감찰 결과를 기다리면 너무 늦다”며 “지도자는 후덕한 리더십도 필요하지만, 때로는 잔인한 리더십으로 조직을 살려야 한다”고도 했다. 정 대표한테 김 전 원내대표에게 철퇴를 가하라고 촉구한 것이다. 그러나 김 전 원내대표는 “제명되더라도 탈당은 하지 않겠다”는 입장을 고수하고 있다.



◆野 “2특 1조” 공세



야당은 여권 인사들을 대상으로 제기되고 있는 여러 의혹을 해소할 특검과 국정조사를 진행해야 한다고 민주당을 압박했다. 공천 헌금 의혹을 고리로 김현지 청와대 제1부속실장의 국회 출석도 재차 요구했다. 김 전 원내대표 부인 이모씨가 전직 서울 동작구의원 2명으로부터 총 3000만원을 받았다는 탄원서를 받은 것으로 지목된 김현지 실장을 부각함으로써 공천 헌금 의혹 한복판에 청와대를 끌어들이려는 것이다.

송언석 국민의힘 원내대표가 6일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

국민의힘 송언석 원내대표는 이날 당 회의에서 “살아있는 권력 앞에서 한없이 느려지고 무뎌지는 경찰의 칼로는 결코 권력형 범죄를 수사할 수 없다”며 “정교유착, 공천뇌물, 항소포기 등 이재명 정권의 3대 권력형 범죄 게이트 진상 규명을 위한 2특·1조(2특검·1국조)를 신속하게 추진해야 한다”고 주장했다. 송 원내대표가 언급한 2특·1조는 세계평화통일가정연합(통일교)의 정교 유착 및 민주당의 공천 헌금 의혹을 각각 수사할 특검과 대장동 항소 포기 관련 국정조사를 말한다. 그는 “특검과 국정조사를 반드시 관철하도록 할 것이고, 다른 야당과도 계속 협의해 나가겠다”고 강조했다.



최보윤 수석대변인은 “공천헌금·인사청탁·대북송금까지 주요 의혹의 중심에는 ‘만사현통’이라 불리는 김 실장이 반복적으로 등장한다”며 “민주당도 정말 떳떳하다면 김 실장의 국회 출석에 협조하라”고 촉구했다. 최 대변인은 “탄원서 전달·보고 경로의 핵심 인물로 거론되는 김 실장과 당시 민주당 지도부 핵심 인사(최고위원)였던 정 대표 역시 사실관계 확인이 불가피한 대상”이라며 “의혹이 해소되지 않는다면 특검 수사는 불가피하다”고 강조했다. 시민단체 서민민생대책위원회는 김 실장을 직권남용, 직무유기, 업무방해 혐의로 서울경찰청에 고발했다.

