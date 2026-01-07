‘인천~시애틀’ 노선 알래스카 항공이 품었다

대한항공과 아시아나항공의 기업 결합에 따라 인천~시애틀 노선이 외항사인 알래스카항공에 넘어간다. 인천~자카르타 노선에는 티웨이항공이 상반기 중 운항을 시작한다.



공정거래위원회와 국토교통부는 6일 국제선과 국내선 7개 노선에 대한 대체 항공사를 발표했다. 앞서 공정위가 기업결합 승인 과정에서 부과한 구조적 시정조치의 후속 절차다.

먼저 관심이 높았던 인천~시애틀 노선에는 국내 항공사가 참여하지 않으면서 미국 항공사인 알래스카항공이 선정됐다. 인천~호놀룰루 노선 역시 에어프리미아가 단독 신청하면서 그대로 선정됐다. 국제선에서 유일하게 경합이 벌어진 인천~자카르타 노선은 최고 득점을 받은 티웨이항공이 차지했다. 이 노선은 티웨이항공 외에도 제주항공, 이스타항공, 에어프리마아 등이 신청한 것으로 알려졌다.



이외에 인천~뉴욕(에어프레미아·미국 유나이티드항공), 인천~런던(버진애틀랜틱) 노선은 해외 경쟁 당국의 독과점 제한 조치에 따라 이전 절차가 진행된다.



국내선에서 김포~제주(하계 87회·동계 74회) 왕복 노선은 이스타항공과 제주항공, 티웨이항공, 파라타항공 등 4개 항공사가 나눠 운항하게 됐다. 인천·부산~괌, 광주~제주 노선은 신청한 항공사가 없어 선정 절차가 진행되지 않았다. 이번 선정에 따라 각 대체 항공사에서는 배정받은 슬롯(항공기의 공항 출발·도착 시간)을 반영해 사업계획을 편성하는 등 후속 조치를 거쳐 이르면 올해 상반기부터 각 노선에 순차적으로 진입할 전망이다.



이번에 대체 항공사가 선정된 7개 노선과 인천~샌프란시스코(에어프레미아·유나이티드항공), 인천~파리(티웨이항공) 등 이전이 완료된 6개 노선을 제외하고 경쟁제한 우려가 있는 나머지 노선도 올해 초부터 이전 절차가 본격화될 예정이다.

